蔡英文總統22日視導海軍146艦隊戰訓整備情形，特地到被網友封為「愛國飲料店」，買了150杯飲料送給艦隊官兵。（總統府提供）

子儀艦官兵日前下單訂了88杯冬瓜檸檬，因共軍擾台，臨時出任務無法如約領取，蔡英文總統昨視導子儀艦所屬海軍146艦隊，特地前往該店買了150杯飲料，飲料杯上還有蔡英文的署名，並寫上「勤務辛苦了，國家感謝你們」。對此，退將栗正傑對於蔡選澎湖慰勞海空軍一事分析，他認為，共機逾越中線，最感威脅與壓力的家就是澎湖官兵，身為三軍統帥的蔡英文，當然要到澎湖穩定軍心。

栗正傑稍早在臉書指出，蔡英文到澎湖慰勞空軍「天駒部隊」與海軍146艦隊官兵，特到到因爲緊急任務臨時被官兵棄單的飲料店買飲料補請官兵。蔡為何選澎湖慰勞海空軍呢？栗正傑認為，共機逾越台海中線挑釁，澎湖官兵承受的壓力最大，誠如蔡英文在澎湖對空軍的講話「怎可讓別人在自己領空耀武揚威」，蔡說的是「領空」，他說當天共機應該已侵入澎湖領空了！

栗正傑提及，歷來戰史「攻台必先攻澎」，從鄭成功驅走荷蘭、施琅收復台灣、中法戰爭一直到日軍佔據台灣，都是先攻占澎湖，因為，佔領澎湖攻台可以以澎湖當攻占台灣的中繼跳板，守台者可以以澎湖切斷大陸與台灣的航線，以今日武器裝備的先進，射程涵蓋長遠，共軍如佔領澎湖，不但可威脅我西岸各軍事基地，更可阻止美軍航艦進入台灣海峽，因此更顯澎湖在台澎防衛作戰的戰略地位。

栗正傑認為，以前兩天共機擾台的飛行路線，很明顯澎湖不但在其機載飛彈射程之內，甚至機砲都可以攻擊澎湖軍事基地，若以當天共機機型與數量，突然以殲16等戰機阻我台灣戰機，以轟六對海飛彈攻擊我146艦隊、以反幅射飛彈摧毀我對空雷達，以機砲炸燬我機場跑道，奪取台海制空後，接著搭載戰車與部隊的野牛氣墊船與運兵直升機從大陸福建沿海各港口出發，兩小時後在時裡、林投等海灘登陸，我國軍如何反應？因此，這次共機逾越中線，最感威脅與壓力的家就是澎湖官兵，身為三軍統帥的蔡英文，當然要到澎湖穩定軍心。

(中時新聞網)