外交部長吳釗燮日前接受美國全國公共電台（NPR）專訪時強調，「台美關係近來大有進展，但目前不尋求建立全面外交關係」，引發議論。資深媒體人黃暐瀚則認為，是擔心建交會造成兩岸軍事衝突還是有什麼不為人知的理由？黃說所謂「Give and Take」，要付出什麼、能拿到什麼？攤開來講清楚，「趁著現在政府滿意度這麼高，對美日到底什麼政策，說清楚，有這麼難嗎？」

吳釗燮日前在專訪中提及，台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係，但台灣一直希望能和美國進一步加強經濟、貿易、政治，甚至安全關係。此外，宜蘭蘇澳籍漁船新凌波236號在釣魚台海域作業時，遭日本海上保安廳巡邏艦衝撞。國民黨立委馬文君批評，民進黨政府執政後，對美國、日本態度都過於軟弱，政府應該要做漁民的後盾，對釣魚台主權的主張應該要硬起來。

對於這兩件事，黃暐瀚在臉書撰寫「對美不建交？對日不抗議？」一文，並就「現況與務實」討論。黃暐瀚指出，宜蘭籍的漁船新凌波236號在釣魚台海域捕魚，被日本公務權驅趕撞擊，外交部的回應「極其克制」，黃質疑，若是被中國大陸或菲律賓的船艦撞擊，態度還會不會這麼軟？

對於吳釗燮「目前不會尋求與美國建交」這番話，黃質疑，美國駐UN大使都說要幫助「台灣重回聯合國」、美國國會議員都通過決議案，要求行政部門「台美復交」了，結果吳釗燮卻說「目前不打算跟美國建交」？為什麼不？究竟是擔心建交會造成兩岸軍事衝突，還是有什麼不為人知的理由？中華民國是「國家」，美國是台灣的「朋友」，有什麼理由，會讓吳釗燮決定，我們不跟美國建交？

黃暐瀚呼籲政府要跟大家講清楚幾個問題，包括一、是不是為了維持台日關係，所以漁民以後就不要再去釣魚台海域了？（跟日本換到什麼）。二、是不是為了維持台美關係，所以台灣民眾就勉為其難，接受萊豬進口了？（跟美國換到什麼）。三、不跟美國建交的理由，到底是什麼？黃暐瀚直言，所謂「Give and Take」，要付出什麼、能拿到什麼，政府應攤開來講清楚，黃認為，大部分的台灣民眾，都能接受的。「趁著現在政府滿意度這麼高，對美日到底什麼政策，說清楚，有這麼難嗎？」

(中時新聞網)