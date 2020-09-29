共機頻頻擾台，台海危機四伏，台北市議員徐巧芯表示，在兩岸關係緊張之際，台灣應該調整兵役制度，全面調回徵兵制，且女性也要當兵。對此，有大學生好奇，如果真的要打仗，有幾個真的願意上戰場？網友回覆則點出台灣當兵制度問題。

徐巧芯在網路節目中表示，從最近的民調可以看到，兩岸空軍頻頻起飛，讓民眾感到相當不安，可能會有戰爭的想法在民間不停蔓延，認為台灣的兵役制度應該要有改變，把目前的募兵制全面調整回到徵兵制，甚至是女性也要當兵，並強調自己也願意。

Dcard有台大學生好奇表示，今天國家要打仗，「那些整天在喊著反共，整天在台灣內部抓中共同路人，整天抹黑抹紅政敵，整天在網路上說自己最愛台灣，整天恨不得兩岸開戰的那些人，有幾個真的願意上戰場？」

一名男網友留言表示，自己當志願役士兵4年，「我願意上戰場，反正橫豎都是死，不如上戰場死」，但也有人說「何必？共產黨沒你以為的那麽恐怖，只是很多人惡意抹黑罷了」「那些喊愛台的，一定都不會簽下去」。

此外，有網友指出，以台灣當兵制度，幾年都不夠，只訓練紀律，其他還有什麼嗎？之前看到有人分享美國當兵，基本訓練兩個月，學到的東西就感覺比我們四個月還多，而且沒有糟糕的學長學弟制，「要人想當兵先改善裡面的制度吧」。

(中時新聞網)