為了因應作戰型態的改變，國防部預告將修正體位區分標準，免役身高從未滿157公分下修到未滿155公分，也將視力最佳矯正視力未達0.6納入必要條件，而BMI指數則從大於31.5調整到大於35才能免役，消息一公布引發網友熱烈討論，有人哀號這次躲不過了，也有人慶幸自己早就免役，《中時新聞網》實際走訪街頭聆聽民眾的看法。

報效國家155小隻男別想逃！當兵免役條件變嚴格

民眾表示，修改這些免役標準對於兵力的提升並不會有太大的效果，因為調整的幅度不大，符合這個區間條件的又屬於少數，許多民眾直呼「當兵才四個月，這個改變能有麼幫助?」若想提升戰力，應該要在訓練方面多下功夫。

民眾表示修改這些免役標準對於兵力的提升並不會有太大的效果。(攝影/陳宏睿)

不少人會想在體檢前達到免役標準瘋狂減重增肥，記者實際調查發現，大部分的人身邊都有這樣的例子，為了讓自己的BMI值達標，無所不用其極，在體檢前節食好幾天或吃大量的垃圾食物，但他們就算使用了這些極端的手法，也不一定能符合免役標準，還因此健康亮紅燈，造成腸胃和心血管的問題，十分不值。

對於這些刻意躲兵役的人，部分民眾認為，「這是個人意願，只要沒有違法都可以被接受」、「 是政府要思考為什麼會讓人不想當兵」，也有民眾表示，「非常的不可取，惡劣至極」、「一點擔當都沒有，這就是所謂的爛草莓！」

(攝影剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)