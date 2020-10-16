針對國防及兵役問題，新境界文教基金會副執行長吳怡農昨日（14）提出「聯合國土防衛」理念，拋出運用「在家當兵」構想將國防耕植於日常生活中。此論點不僅遭國民黨立委吳斯懷痛批，今國軍退除役官兵輔導委員會主任委馮世寬更在立院受訪時直言：「吳怡農是個渣男，不要聽他的！」吳昨日（15）晚間發表436字文章，再度重申理念，並表示盼一次次對話，能讓各界批評與指教建立在更清楚的論點上。

吳怡農在臉書發文，表示：「上週應媒體之邀，分別在《蘋果》論壇及 Yahoo TV 闡述『國土防衛部隊』、『全民皆兵』的概念，前日也接受中央社專訪，續談此一議題（報導請見文末連結），希望一次又一次的對話，能讓各界的批評、指教建立在更清楚的論點之上。我樂見國家在面對強大威脅時，有許多人願意關注、討論這個議題，共同找出適切的改革方向。」

吳怡農指出：「關於『全民防衛』，我要強調的是『全民的參與』，讓敵人看到並且相信：台灣社會有堅強的防衛能力和抗敵意志。提高侵台的代價，才有嚇阻敵軍的效果，這是避免戰爭發生的關鍵。實踐的方式是讓每個社區都有應變和抵抗的能力：一支由公民組成、不分性別、跨年齡層的『國土防衛部隊』；也就是我們每個人都能在居住的地方，保護家園（這個『全民防衛』的概念，遠大於國防部目前規劃的『後備』需求）。」

不僅如此，吳怡農也強調：「如果社會對這個構想有共識，我們再來釐清技術面的細節——從組織到訓練到裝備。但千萬不要本末倒置，拿技術問題來作為拒絕改革的藉口。如我們在訪問中所說：『只要戰略目標一致，任何技術細節都可討論，也應該被討論，以尋求最佳方案。』」

文章一出，獲得超過1萬個讚、近300則留言與超過200次分享。網友紛紛留言：「非常認同！全民皆兵，至少在真正危急的時刻大家都知道要怎麼做！局安思危是全民必須要做的」、「全民防衛、國土防衛部隊的提議，看起來是針對後備改革提出的方案。目的是要補充國家整體防衛能力，並不是要取代現有國軍體系。那些酸全面皆兵就是在家當兵，就是不用當兵的人，要不要先看完提案再來討論，如果真的有想討論的話」、「隨時備戰，隨時應戰的能力。非常讚成全民皆兵的精神與主張！」

(中時新聞網)