民進黨的青年政治新秀吳怡農在自己的臉書「壯闊台灣 吳怡農」上再談國防戰略構想，他表示「每一位公民——只要有能力——就應該參與保衛國家」 ，至於如何實行可以再討論，並期待批評者能提出有意義的辯論凝聚全民對國防的共識。中華戰略學會研究員張競博士再次以「國土防衛部隊」指導原則進行下一步推論，表示人人在家當兵，住宅大樓也就成為防禦工事，他捉狹的說，最昂貴的帝寶也成了軍事目標，到時候帝寶被打的斷垣殘壁，真的處處掉渣。

吳怡農提到的全民皆兵，引發正反不同的回響，多數的軍事從業人員是感到不解，包括前國防部長馮世寛稱「別聽那個渣男」(之後改口)，而國民黨立委吳斯懷在臉書上表示「屆時民眾也會視為軍事目標」。

至於最早批評吳怡農想法的張競再臉書上再次提出全民都成為國土防衛的風險，表示在一般情況下，原本住宅區是日內瓦公約的所保護的平民住所，然而要是民眾也參與戰爭，那麼自己家當然也成為軍事據點，敵方對其攻擊、圍困、摧毀，攻佔都有可能。

其實張競所說的景象，就是許多戰亂地區的悲歌，比如敘利亞、伊拉克在過去幾年，一直是反恐戰爭的主要戰區，IS伊斯蘭國曾經佔領的大城，包括摩蘇爾、吉爾庫克，在戰爭期間是反覆遭受破壞，由於戰場就在大城市裡，民房與軍事單位沒有區分，如此防衛當然使得進攻方寸步難行，但民眾的死傷也無處控訴。

同樣的，以色列時而派出F-16、阿帕契直升機去轟炸巴勒斯坦人所在社區，經常造成重大死傷，然而以色列卻很少遭批評「違反日內瓦公約」，其理由就是哈馬斯抵抗組織確實是從民房社區向以色列射擊火箭彈，因此以色列一向是振振有詞的用重武器反擊。換言之，當民防社區成了軍事目標後，戰爭所受的損害，就是民眾要承擔的，台灣要是有一天，真的走到那樣的光景，將非常悲哀。

張競的臉書內文如下：

最近各方都在討論綠營政壇新秀吳怡農先生所提出「國土防衛部隊」，讓全國各個社區能夠獲得武裝，居民配備武器，成為能夠保衛家園的防衛戰鬥體。各個社區居民不分年齡都加入這種組織，役齡青年就可在自己家中服役。

哇！這真是天縱英明，超有遠見的前瞻思維⋯⋯

這幾張圖片大家都不陌生，是的！這就是臺北市最著名的豪宅——帝寶。原本這個豪宅區應當是受到日內瓦公約保護的平民住所，但現在依據吳怡農先生所提構想，住戶經過武裝後，因為具有作戰能力，恭喜各位帝寶住戶，諸位已經成為合法軍事目標，只要從帝寶對外使用火力，敵方就能夠加以攻擊，同時還能加以圍困，斷絕水電、採購食品、阻絕交通與檢查進出，當然更可運用火力加以摧毀，使用兵力進行攻佔。

帝寶住滿社會菁英，那些戰爭法規絕對都可理解，那些條件會使您必須讓自宅當碉堡、庭院挖戰壕，住戶們自然都應該體諒吳怡農先生遠大政治理想與目標。吳怡農先生渣不渣？在此嚴肅指出，他本人真是一點都不渣，只是最後帝寶經過戰火，必然斷壁殘垣到處都掉渣，那個時候才是真正渣啊！

吳怡農先生遲早要進軍臺北市長寶座，當有那麼一天到來時，在此強烈建議吳怡農先生大膽地將「帝寶社區設置國土防衛部隊示範區」列為競選政見，同時在帝寶豪宅社區完成防禦工事、阻絕設施、聯絡壕溝、火力陣地以及帝寶社區防禦指揮所。

當前述配置構想完成後，先開放給全國各地參觀學習，再配合您所提過作秀演戲式漢光演習，設定「住民地戰鬥」演練驗證課目，分別運用輕裝步兵、戰甲車輛以及空中旋翼機採取各自以及協同進襲方式，以便驗證國土防衛部隊社區防衛作戰能量，透過媒體充分報導，傳送作戰意志，發揮戰略嚇阻效果。

在真正實施攻防演練前，必須先集合帝寶所有住戶，加強抵抗敵軍精神教育，再三強調「任何通知貴住戶戰爭終止停止抵抗的訊息都是假的，只要開始作戰，我們絕不停止抵抗，必須作戰到底。」以便驗證吳怡農先生所提國土防衛部隊構想，確實具有寶貴價值！

我想到此處，真是感覺能夠體會到先進思維，理解覺醒青年觀點，忍不住抓起電話，從打狗城撥給天龍國的朋友，勸告他們一定要支持吳怡農選臺北市長，到時候漢光演習就有「帝寶攻防戰」好戲可看囉！

至於等不及吳怡農當選臺北市長的覺醒青年，不妨試試說服打狗城的陳其邁市長，四維路市政府對面那座豪宅，整個防禦架構雖然比不上帝寶，但可以策應支援高雄市府行政中樞，更是應該優先納入演練，對不對啊？至於咱們這些偏鄉農漁村落，也真就別麻煩了，兩岸真是打起來，沒有人會在這浪費彈藥囉，就讓火力去對準豪宅群內的「國土防衛部隊」吧！

(中時新聞網)