國防部近日預告修正「體位區分標準」第2條規定附件，將修改免役標準和替代役BMI值上限，修正草案將公告至明年1月22日，藉此廣蒐各界意見。消息傳開後，引起網友熱烈討論，還有網友直言，不是很有種和大陸嗆聲？現在要擴大兵源是不是怕了？

國防部表示，新規將免役身高自157公分下修至154公分，至於視力部分，最佳矯正視力未達0.6者才達免役資格，同時，除非BMI（身體質量指數）未滿16.5或大於35才得以免役。而替代役的BMI值上限自31.5上修至35，不過常備役體位的BMI值範圍，新規仍維持17至31。

國防部修改「體位區分標準」，在PTT上引起網友熱議，有的網友表示，「我33而已要重新被徵召了嗎？」、「好險我免了」、「真的沒兵用了啦，路過博愛特區 我和小黃司機都被同手同腳行進的菜憲嚇傻」、「好險我已經免了」、「會追溯以往嗎？」、「擴大兵源？會怕喔，不是很有種嗆中國大陸，現在孬掉了嗎？」

但也有網友覺得，新的規定仍然太寬鬆，「31.5是啥時改的，我記得我那時代是36才免役，原來後來改這麼鬆，現在改這樣算改回來而已」、「免疫資格根本太鬆」、「以前31.5以上就免役真的太爽」、「過胖肥宅從免役變成替代役，最好多操一點」。

(中時新聞網)