近日教召議題掀起熱烈討論，因國防部長嚴德發受質詢時表示，後備教召將進行改制，明年起將改為1年1訓、一次14天，讓許多鄉民叫苦連天。甚至連「免役是否也要教召」都引起討論。近日就有網友問道「免疫真的會很難找工作嗎？」過來人也親自解答。

該網友在PTT八卦板上表示，常常聽過免疫很難找工作的說法，因為會不被當成男人，不過現實真是如此嗎？真的會有免役很難找工作、被刁難的情況嗎？

貼文一出，的確不少人對免役有既定印象，認為沒當過兵吃不了苦，「我看到免役的都不用，吃不了苦」、「免疫就有問題啊誰敢用」、「我爸就不請正常兵役以外的人啊」、「我老闆好像就只請正常役別，他覺得替代役跟免疫又好手好腳，要躲是沒責任感。畢竟欠國家的就是要還，不用去躲那些」。

免疫很難找工作的說法？網友表示聽說免役會不被當成男人，但更多人卻覺得，工作跟當兵與否沒關。（軍聞社）

但更多人卻覺得，工作跟當兵與否沒關，網友表示「講得好像當兵多能吃苦一樣」、「看學經歷，誰管你當過什麼兵」、「那是義務役對自己自慰的話」、「是人都知道當兵一年只是浪費時間」、「完全沒有。躲不掉兵役的族群在自慰而已」、「我免疫，很正常」。

過來人則指出，通常公司看到免役，多少會問一下原因，只是純粹了解，除非是心理或身理殘疾上可能會有影響，最終還是回歸工作本身。「會被問一下，其他條件很好的話，當然沒影響」、「沒有，我免役，他就多少問一下原因而已」、「體力活工作，看到免役一定會問你」、「都會被問原因主要還是怕你身體有不可知的病症吧」。

甚至網友表示，由於教召改制，免役的人反而更吃香、在職場上更加分，因為若教召向公司請假，自己的工作還要找人代理，相對比較麻煩。

(中時新聞網)