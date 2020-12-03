國防部近日預告修正「體位區分標準」第2條規定附件，將修改免役標準和替代役BMI值上限，修正草案將公告至明年1月22日，藉此廣蒐各界意見。草案中指出，包括身高、視力及BMI指數都有所調整，對此，就有網友發文哀號，表示這個草案一出，自己免役的夢也碎了！

國防部現行的《體位區分標準》規定，目前役男免役條件如下：身高超過196公分或是低於157公分；視力一眼矯正視力0.1以下，一眼散瞳後驗光度數超過11屈光度、兩眼散瞳後驗光度數相差5屈光度；BMI小於16.5或大於31.5，符合上述任一項者即可免役。

而修改草案中修改了幾項體位標準，免役的身高從157公分以下修正到未滿155公分、視力條件附加「最佳矯正視力未達0.6」，而BMI指數則必須超過35才能免役。國防部表示此改動有望擴大兵源，預估一年可增加5000兵力。

草案發布後引來網友討論，許多尚未當兵的網友發出哀號，表示「完蛋，跑不掉了」、「156公分的我表示悲憤，體檢的時候屈膝兩公分應該不會被抓到吧」、「155公分？未免太巧，豬羊變色」、「不是啊，我好不容易才吃到BMI值31的，再肥要受不了了」、「笑死，覺青還想跑啊，乖乖去當兵吧」、「哭啊，四個月兵根本沒用，增加兵源個頭啦」。

(中時新聞網)