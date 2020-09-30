記憶體封測廠力成(6239)展開營運據點整併、提升整體營運績效，其中出售新加坡廠生產設備估可挹注每股盈餘（EPS）0.35元。力成今（30）日股價開高穩揚，最高上漲2.22％至87.3元，早盤維持逾1％漲幅，領漲封測族群。

力成7月7日觸及117元波段高點，隨後一路下滑修正，7月30日以99元除息交易後持續疲軟，8月20日下探83元，波段修正幅度達近3成，近期於83～91元區間盤整。三大法人上周合計賣超4344張，本周迄今反手回補741張，其中外資買超達971張。

力成為提升整體營運績效，展開營運據點整併，8月7日董事會決議將縮減全資子公司力成新加坡（Powertech Technology (Singapore)）營業規模，並配合整體營運計畫及策略調整，擬停止旗下力成日本全資子公司力成秋田（Powertech Technology Akita）營運。

力成2014年4月底宣布與韓國Nepes簽約，收購旗下新加坡Nepes所有股權，於同年7月完成交易、更名為力成新加坡，作為力成在新加坡及東南亞地區的業務開發基地，並轉投資持股力成西安64％、力成蘇州19％股權。

而力成2017年4月中宣布與記憶體大廠美光（Micron）簽約，併購美光位於日本秋田的封測廠，8月完成交易、更名為力成秋田，希望藉此將生產基地拓展至日本、就近提供服務，並期待開發日本車用電子、物聯網（IoT）半導體產品客戶。

不過，力成新加坡及力成秋田併購以來營運績效不佳，據力成財報揭露，力成新加坡6年來僅2年受惠業外挹注而實現獲利，本業營運仍持續虧損。力成秋田僅併購首年繳出獲利，近2年虧損明顯擴大。今年上半年力成新加坡虧損0.18億元、力成秋田虧損2.32億元。

力成此次宣布將力成新加坡的凸塊（Bumping）封裝設備及廠務設施，以約8.94億元出售給新加坡聯測科技控股。雙方已在29日簽署資產買賣及相關合約，預估可認列處分利益約2.75億元，估可挹注每股盈餘0.35元，交易預計明年元旦完成。

力成表示，出售力成新加坡半導體凸塊封裝設備等相關資產，主要考量為整併現有營運據點，以提升整體營運績效。未來力成新加坡仍將扮演力成投資中國大陸及東南亞地區的投資控股公司角色，繼續持有力成西安及力成蘇州2家公司股權。

(時報資訊)