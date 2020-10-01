網友貼出在好市多看到的外套，中文名稱讓她笑說是神翻譯。(圖擷取自臉書社團Costco好市多商品經驗老實說)

好市多是不少家庭採買生活用品的首選地，販售產品不僅多元，有時也會出現優惠價格吸引顧客。日前有女網友分享，自己到好市多購物時，在衣物區看見了一款外套，只見中文翻譯寫著「三條線運動外套」由於實在太直白，讓她笑說真的是「神翻譯」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上分享，自己近日到好市多採購，逛到了衣物區時，她細看產品介紹上頭寫著「女經典三條線運動外套」，讓她笑稱「這也太淺顯易懂了吧，我也三條線了」。

她也接著說明，她知道這款衣服「有分三葉草跟三線款式」，但是中文介紹少了「系列」2字，讓她容易連想到其他意思，而她也覺得很有趣，所以才和大家分享。更說這神翻譯也成功的吸引了她的目光。

貼文發出後也讓網友笑翻，「哈哈哈，確實三條線」、「哈哈，下次會有打勾勾鞋子、一隻豹衣服、蝴蝶褲子」。另外有幽默的網友表示，「兩條線才要緊張啦」！但有另一批網友認為「沒問題啊，這系列名就是三條線啊」、「本來就是叫三條線，笑點在哪？」對此，就有人出來緩頰，「原PO只是覺得好笑分享而已，大家不用那麼認真」。

(中時新聞網)