興櫃雲端服務商伊雲谷（6689）旗下雲端平台協助企業數位轉型，其中，聲學測試及諮詢服務商「貝爾聲學」導入伊雲谷的「PAL雲端量測平台」，除可優化整體流程以外，更能快速佈署至多間實驗室，平均每部署一間實驗室可省去24萬美元的一次性成本，以及1萬美金的年度維護費，大幅提高生產力。

IDC日前頒發IDC 2020 數位轉型大獎貝爾聲學以「PAL雲端量測平台」專案獲「數位轉型市場顛覆者(DX Gamechanger)」獎項，該獎項是為表彰數位轉型方面取得突破的企業。而貝爾聲學獲獎背後的推手，正是興櫃的雲端服務商伊雲谷（6689）。

貝爾聲學與伊雲谷技術合作「PAL雲端量測平台」，運用雲端無伺服器服務結合AIoT技術，發展訂閱制商業模式，翻轉聲學測試領域的營運模式，使其能夠在新興的數位經濟中競爭。

據了解，隨著市場擴大與客戶數增加，貝爾聲學需要建立新的經營模式，提供以客戶為中心的服務，因此，伊雲谷商務創新團隊協助貝爾聲學擬定數位轉型策略，將貝爾獨門的聲學測試軟體轉型為訂閱制SaaS服務供客戶線上使用，進而整合企業原有服務建立完整服務鏈。

以往貝爾聲學的客戶若要進行一次性的聲學測試，即須負擔昂貴儀器、人力部署與一次性大量投入的成本，此外，精密儀器與軟體更新亦有維護上的門檻。

伊雲谷表示，為幫助其克服在測試上的種種痛點，「PAL雲端量測平台」透過雲服務模式及AIoT技術，以AI自動化檢測來建構智慧實驗室，優化整體測試流程並提供客戶智慧化的驗證服務。同時，也能輕易佈署至多間實驗室，讓客戶可以用比過去低90％的費用使用到檢測軟體，而雲端平台時刻更新的特性也讓客戶省去大量的維護成本，使貝爾聲學在業內的服務效率與流程體驗更加脫穎而出。

貝爾聲學協理湯和泰表示，「PAL雲端量測平台」預估能大大節省客戶成本支出，平均每部署一間實驗室可省去24萬美元的一次性成本及1萬美金的年度維護費，提高客戶的總體生產力。此外，以往每間實驗室需配置一位工程師，專案實行後，一位工程師便能透過雲平台控制多間實驗室，大大降低人事成本。

伊雲谷以數位轉型顧問的角色，協助貝爾聲學部署關鍵技術，透過導入AWS上的AIoT技術，可讓連線裝置安全地與雲端應用程式互動，接收感應器資訊並即時進行處理，再將這些資料傳到貝爾獨門的演算法中。這些演算法佈署於AWS無伺服器服務AWS Lambda上，使用者只需為使用的運算時間支付費用，減少過去實體設備龐大成本。

藉由雲端平台的建立，讓貝爾聲學由原本的檢測單位轉化成整合服務供應商，供給客戶更智慧化的聲學驗證服務，改善過去客戶需要購買大量設備才能建置實驗室的繁瑣流程，只要手上有可以上網的裝置，就能執行聲學測試。

(工商 )