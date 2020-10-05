情侶或夫妻間，最不能容忍的是對方劈腿或外遇，更甭說與多人發生性關係。一名男網友在臉書發文表示，他跟一名曖昧對象原本要交往，但對方卻坦承她有「慣性約炮習慣」，就算交往也一樣，讓他崩潰發文向網友求助。

原PO在臉書「靠北女友」發文表示，他有一名準備要交往的女友，但對方卻向他坦承平常有約炮的習慣，且就算交往中也一樣會約，讓他掙扎向網友詢問：「我該接受嗎？」

貼文一出立刻引起網友熱議，吸引多人紛紛留言「她都那麼坦誠了，就接受吧小表弟」、「轉身離開，下一個更乖」、「你只是公車上的乘客」、「原來這就是傳說中開放式關係」、「安全措施要做到滿」、「當然要，你不入地獄誰入呢」。

也有網友給予意見認為「要在一起的話，記得做好防護措施還有定期健康檢查，這種的你也行，我實在無法體會，這是有多缺女人才會下定決心在一起的」、「其實有約過的，不論男女，不深究目的，如果有人有確實數字，我覺得一定非常嚇人，了解一下她約的目的性吧，會這麼坦承也真的很難得，看這點上就值得你去了解她」。

(中時新聞網)