川普新冠肺炎病中出動車隊 會支持民眾

距大選只剩不到1個月，美國總統川普周日在醫院展開第二天，而陷入困境的競選團隊再次面臨挫敗。最新全美民調顯示，川普以14個百分點落後民主黨對手拜登。

據《衛報》（The Guardian）與CNBC新聞網4日報導，NBC/《華爾街日報》（Wall Street Journal ）周日公布的最新民調顯示，拜登以53%的支持率，贏了川普的39%。而這令川普的競選團隊心急如焚，拚命想要在11月3日大選日前的幾星期找到有效的戰略。

這項民調是在川普和拜登上周二進行大選辯論後，以及川普上周五宣布確診罹患新冠肺炎前進行的。

目前狀況明確顯示，除非川普能及時復原，繼續競選活動，否則新冠檢測結果呈陰性的副總統彭斯（Mike Pence），還有結束隔離檢疫的川普家族成員將透過網路，接下來再透過現場造勢，肩負起打選戰的主要角色。

川普選戰資深顧問柯提茲（Steve Cortes）周日告訴福斯新聞（Fox News），競選活動強有力地繼續進行很重要。他指出，「讓美國再度偉大」運動大到不只有川普總統。柯提茲說，當然川普有所助益，但不是唯一的要角。

先前NBC的民調顯示，拜登上周二在和川普進行過第一場混亂的辯論後，隨即擴大領先幅度。在那場辯論中，川普插嘴超過70次，不停打斷拜登和主持人華勒斯（Chris Wallace）的談話。

而川普確診，加上入院，都為選戰添加了更多不確定因素。此外，川普政府拚命設法遏制美國新冠疫情，加上總統與第一夫人，還有選戰官員及顧問，甚至多名共和黨籍參議員近日紛紛染疫，都促使選民更嚴格檢視白宮處理疫情的能力。

(中時新聞網)