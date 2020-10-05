謝盈萱、藍葦華出席《俗女養成記2》開鏡儀式。（華視提供）

謝盈萱、藍葦華出席《俗女養成記2》開鏡儀式。（華視提供）

導演嚴藝文、陳長綸、謝盈萱、藍葦華出席《俗女養成記2》開鏡儀式。（華視提供）

挾著好口碑與高收視又在金鐘獎囊括三大獎的氣勢，台式新喜劇《俗女養成記》全新第二季5日於台南後壁區開鏡，華視總經理莊豐嘉、CATCHPLAY執行長楊麗貞、導演陳長綸、嚴藝文以及主角謝盈萱、藍葦華皆出席開鏡拜拜儀式。飾演「陳嘉玲」的女主角謝盈萱坦承壓力頗大，「所有人都在問第二季，現在真的開拍了壓力超大，希望一樣能成功！」她透露第二季會有很多嘗試，表演方式也會調整。

在《俗女養成記》第一季尾聲中，謝盈萱飾演的陳嘉玲花光了銀行存款積蓄，買下小時候曾恐懼的鬼屋，重新粉刷房子準備入住，第二季的故事也將從陳嘉玲的新家展開，謝盈萱第一次看到房子的改變，她說：「美術組超厲害的！差別超級大，完全像一個新的空間！」被問劇中和青梅竹馬的藍葦華感情會有什麼變化，她笑說不方便劇透，請觀眾朋友期待，但預告「這次會有很多朋友一起進來加入演出」。

藍葦華上一季搞笑功力獲得許多觀眾稱讚，他笑說：「謝盈萱的悲傷五階段才夠厲害，這一季搞笑的部分就靠她了，蔡永森這角色就是延續第一季的調性去演出。」

第二季拍攝主場景是陳嘉玲的新家，嚴藝文表示，劇組歷時兩個月把第一集裡原本小嘉玲害怕的鬼屋重新改造，她說：「台南有很多老屋翻新的特色，這次陳嘉玲的新家也是用這樣子的概念去做，有古老的元素加上現在房子的特色，就像是這部戲的精神，象徵傳統與現代的結合。」她也坦言第二季是更大挑戰，「對於金鐘獎的好成績，我們決定那天晚上就忘記，我們要往前看，我和陳導的責任更大，感謝台南鄉親的幫忙，希望能拍出更美的台南」，陳長綸也透露第二季劇情將有別於第一季，會以「大嘉玲」謝盈萱的故事為主線。

(中時 )