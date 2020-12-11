遠傳(4904)今(11)日宣布，《遠傳friDay理財+》APP日前攜手遠東商銀向金融監督管理委員會遞件申請營運「開放銀行」第二階段業務，於本月10日獲金管會回函核准，成為全台首家通過金管會核准提供該服務的第三方業者(TSP)，也預計明年第一季首波開通遠東商銀帳務整合服務。

遠傳表示，《遠傳friDay理財+》本身即符合ISO/IEC 27001國際資安標準，於上月更取得國際公正第三方服務安全認證。為積極開發有利於民眾的金融技術，日前攜手遠東商銀向金融監督管理委員會遞件申請營運「開放銀行」第二階段業務，將提供民眾Open API帳務整合服務，於本月10日更獲得金管會核准通過，成為全台首家被金管會核准的第三方服務業者(TSP)。

遠傳將開放銀行基礎建構在《遠傳friDay理財+》APP上，運用Open API技術與合作銀行串連客戶資料，提供更符合客戶安全需求的金融服務。遠傳亦堅持系統不留存消費者銀行帳號及密碼，以有效控管風險。未來消費者將可透過APP用戶授權連結多家指定銀行帳務，將存款帳戶與信用卡帳單整合在單一APP中，無需反覆開起登入不同APP，透過友善易懂的操作介面化，輕鬆管理自己的資產狀況，再透過AI推薦與銀行專屬優惠，挑選適性的金融商品或銀行服務。

《遠傳friDay理財+》APP與遠東商銀已獲開放銀行第二階段核准函，預計明年第一季首波開通遠東商銀帳務整合服務，未來只要消費者持有遠東商銀指定產品，包含銀行帳務或信用卡帳單資訊，都可透過《遠傳friDay理財+》APP直接在線上完成銀行授權帳務資料，即可於《遠傳friDay理財+》APP內進行收支管理進行預算分配，還可進行線上繳費、利率查詢或是eTag儲值等，也將陸續新增合作銀行如中國信託、台新銀行等。遠傳未來將持續耕耘金融科技，建構符合「普惠金融」價值的跨電信金融的生態圈。

(時報資訊)