無颱風缺水！桃竹苗中14日夜間減壓供水 14:202020/10/07 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於今年沒有颱風侵襲台灣，相關降雨也較往年少，水利署7日表示，桃園、新竹、苗栗及台中等地的水情燈號亮出「一階限水」，桃、竹、苗、中，14日起夜間減壓供水，同時科學園區及工業區也將自主節水5％。 水利署副署長王藝峰表示，今年是從1964年以來，首次夏季完全無颱風的記錄，讓全台降雨量較往年減少，特別是中部地區，蓄水率是豐水期當中歷年來最低， 因此必須採取最嚴謹的方式來調度用水。 (工商 ) #缺水 #颱風 #節水 #水利署 #水庫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣公費流感疫苗5日開打 楊文科帶頭接種疫苗 13:352020/10/05 生活 昌鴻颱風增胖中 最高機率路線曝 國慶2地區有大雨 08:252020/10/06 生活 昌鴻將轉中颱 髮夾彎啟動！2路徑襲台 07:552020/10/06 生活 沒水了？！翡翠水庫水位竟破17年來同期新低 19:152020/10/06 生活 最美最狂小7大集合！全台20款「神奇地標門市」還不快衝一波 15:312020/10/06 生活 高史博換新裝 打造網美輕食店 04:102020/10/06 藝文副刊 昌鴻颱風生成路徑曝光 恐影響國慶連假 08:042020/10/05 生活 「新箭瑛大橋」獲雙獎肯定明年完工 胞兄：痛得值得 13:582020/10/06 寶島 沒颱風來台？彭啟明揭最後關鍵期：落空就壓力大了 10:272020/10/06 生活 全民運動會17日花蓮登場 好山好水好熱情 14:412020/10/05 體育 財經熱門新聞 新台幣升破29元！美元好便宜該分批買進？ - 財經 台積電產能滿載吃不下 高通大單又被三星端走 - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 沃旭回應：若無法按時交貨 將採必要措施 全力協助廠商克服 - 財經要聞 - 工商時報 台中七期豪宅均價38萬 天龍國驚：在這區只能買公寓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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