由於今年沒有颱風侵襲台灣，相關降雨也較往年少，水利署7日表示，桃園、新竹、苗栗及台中等地的水情燈號亮出「一階限水」，桃、竹、苗、中，14日起夜間減壓供水，同時科學園區及工業區也將自主節水5％。

水利署副署長王藝峰表示，今年是從1964年以來，首次夏季完全無颱風的記錄，讓全台降雨量較往年減少，特別是中部地區，蓄水率是豐水期當中歷年來最低， 因此必須採取最嚴謹的方式來調度用水。

(工商 )