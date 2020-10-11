曾任歐巴馬政府國務卿的希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton），日前投書《外交事務》，呼籲空軍加緊腳步淘汰過時的武器系統，或是關閉老舊而不具效益的基地，以騰出資源投注於未來科技之上。甚至，從空軍應該減少採購F-35，轉而買單B-21。

「Military.com」8日引述希拉蕊觀點，指出當前最重要的事莫過於美國國防能力的現代化。更具體而言，空軍應擺脫為不存在世界而生產，卻又貴又過時的武器系統。退役這些「老骨頭」，空軍可省下數千億美元的預算。

她警告，諸如人工智慧（Artificial Intelligence, AI）等新科技，將讓前述武器系統更顯過時，並吸引部分國家先後投入尖端科技的研發。例如，在AI領域中，中國大陸便是美國的主要競爭對手。

希拉蕊認為空軍已投入逾兆美元(約新台幣29.2兆元)在F-35身上。空軍應該減少對短程戰術戰鬥機的關愛；即少買一點F-35，轉而投注B-21長程打擊轟炸機(Long Range Strike Bomber, LRSB)。目前空軍是匿蹤戰鬥機的最大客戶，可望採購1763架F-35A。

她強調，五角大廈砸在F-35身上的銀子與時間過於龐大，導致軍方不敢走回頭路。特別是F-35在美國生產，直接或間接在全美每個州內的數百個選區，提供數十萬的工作機會，故在國會內擁有死忠「鐵粉」。

「Military.com」則報導，在2021年預算中，空軍計畫將多款戰機退役，包括一定數量的KC-10、KC-135、B-1B。官員認為，盡早將之退役，可節省老舊戰機的維修與保養費用。

一旦B-21正式服役，空軍將擁有165架到175架的庫存轟炸機，未來空軍庫存轟炸機更將完全由LRSB與B-52所組成；不過，部分官員斷言空軍還需要更多的轟炸機。

空軍全球打擊司令部(AFGSC)司令主張，考量到《國防戰略》(NDS)與大國競爭，AFGSC需要220架轟炸機才足以滿足需求，75架為B-52，其餘清一色為B-21。預計在2030年代初期至中期，會將B-1與B-2退役。

事實上，部分國會議員也支持空軍採購更多的B-21。共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)過去就曾建議以B-21取代B-52，儘管當時空軍希望讓B-52服役至2050年代。

不過，「Military.com」也提到，國會也曾質疑空軍在取得合適的替代方案前，便過早盤算退役部分機種，A-10便是明顯的例子。

(中時新聞網)