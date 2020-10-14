婚姻是愛情的墳墓。1位女網友在PTT上抱怨表示，婚後生活真的男不愛女嫌棄，女網友還進一步認為，多數人認為抓住男人胃就是抓住心的說法，根本是騙人，相處時間久了，兩人自然也會乏味，雖然增添不少情趣味有稍為改變，最後仍是打回原形，對此回覆的網友則回應，愛並不會持續存在的，她也分享許多自身看法。

據了解，1名女網友在PTT表示，婚後生活過久了，真的男不愛女嫌棄，納悶到底還有什麼方法可以解套嗎？對此，網友特別針對發問的女網友分享自己的辛酸史。回應的女網友表示，婚後的兩人生活，彼此之間的愛情會逐漸不見，不論是那位願意送自己上下班男人、願意與自己溝通的男人、吃飯會和自己討論美味的男人，或是雙方爭吵不休後，願意向自己道歉的男人，全部都會消失。

女網友還說，老公發現在他射後搞大自己肚子後，就逐漸不再和自己嘿咻，唯有一次在小孩才4個多月時，趁著小朋友睡著時，跟自己尋求愛愛，但女網友認為那次經驗非常不好，自己覺得不舒服，老公也沒有任何硬度，後來草草結束兩人均沒有得到快感。後續的婚姻生活，女網友透露，老公並非會經營性愛生活的男人，能做到的只有親吻與擁抱，偶爾拿出神器讓自己舒服一下。

女網友也透露，全家一起用餐時，老公吃相也不好，甚至常常還著露出雙蛋的內褲，以及亂冒出的黑毛，時常讓自己感到噁心，就連全家出遊時，女網友也堅持自己開車，因為老公開車實在危險，整體生活來說，已經逐漸和自己老公逐漸疏離，女網友以自身的經歷，來告訴發問的網友，現實的婚姻生活是如何逐漸邁向冷感。

網友紛紛熱烈回應與建議，「妳的生活好慘」、「自己的外貌體態 小孩大一點後就不要忍了啦 大概大到小孩」、「感覺他是甲甲吧」；網友也說，「幫妳寫個慘字希望別用孩子當藉口」、「十年這樣，豈是慘字而已」、「成立吃不飽自救會群組」；也有網友認為，「可悲！人生毀了」、「慘！這樣外觀跟個性絕對不會有性慾」、「這樣的家庭對你們雙方甚至小孩可能都不是好事」、「真的不離婚？這人生過的有什麼意義？」。

(中時新聞網)