台南市白河區林初埤小南海周邊6條道路優質美化工程已近完工，市長黃偉哲16日上午前往視察。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市白河區林初埤小南海周邊6條道路優質美化工程已近完工，市長黃偉哲16日上午前往視察，希望完工後可以吸引更多的觀光客到溪北旅遊，造訪土溝社區、俗女養成記景點，帶動地方繁榮。

台南市工務局指出，「白河區林初埤小南海周邊觀光路線道路(南86、88、89、89-1、90及91線)品質提升計畫」，去年獲得前瞻計畫補助1.91億元經費，一次規畫改善白河及後壁兩區共約20公里道路。

其中配合白河區林初埤小南海重要觀光區的重點路段，也一併進行綠帶景觀改善與鄉村蓮花及稻穗美景融合，同時串聯小南海風景區自行車道至白河及後壁兩區，以促進地方觀光發展。

道路工程分兩標進行，均於今年5月開工，道路改善路面AC比照路平專案規格施作，並對道路軟弱基底進行改善，大幅提升路基強度及路面耐用度。

景觀部分，於南91線新設43處廊帶樹穴，種植浪漫紫色的藍花楹樹種，並於兩旁442個護欄塊彩繪鄉村稻穗美景，強化道路綠美化視覺。

另於南88線及南90線新設360公尺鋼管式護欄，及全段路面邊線旁以200公尺為單位共繪製59組「自行車指示線」，以清楚規畫自行車騎乘動線，加強行車安全防護效果。林初埤木棉花道及南90線路口處道路繪製「木棉花夜光標線」，凸顯當地美景意象，全部工程預計於今年11月底完成。

(中時 )