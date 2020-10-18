公費流感疫苗出現搶打潮！衛福部前天緊急宣布暫緩50-64歲公費對象接種，引發民怨。衛福部長陳時中昨坦言，過去50-64歲公費對象接種率不高，今年突然增多，未在意料中，對暫緩措施對民眾造成影響、徒增里長負擔，表達最大歉意。對此，資深媒體人黃創夏直言，疫苗接種的準備和決策太不便民，「真是很想要『逆時中』的一周」！

流感疫苗公費施打對象主要為高風險、高傳播族群，陳時中昨指出，醫事人員和學生有高風險加高傳播，65歲以上長者、學齡前兒童、防疫人員、孕婦等屬於高風險，而50-64歲民眾具高活動性，接種是為避免傳染他人，其中若沒慢性病就不是高風險者，因此才會決定暫緩接種。

對此，黃創夏在臉書指出，他這周到醫院排隊兩天，排老半天才說當日流感疫苗配額打完了；想要自費，又說只能去大醫院！未料，陳時中竟然突然宣布「50歲到64歲取消資格」。黃創夏痛批疫苗接種的準備和決策太不便民，讓他直呼真是很想要「逆時中」的一周！

網友則表示「這次疫苗接種真的很走鐘！從施打對相到購買數量完全失策」、「政策首重公平性，最近的政策讓人民感到草率且公平性欠佳！可以舉出很多事實」、「太倉促了」、「終於掉槍了，終究是人不是神」。不過也有網友認為「不要太責難，已經盡力在做了，畢竟『時鐘』也有不準的時候」、「老幼優先，是還可以接受」、「以前拚命催也沒人打，現在疫苗不夠了，必須保留給真正需要的高危險群」。

(中時新聞網)