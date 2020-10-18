衛福部決議暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種流感疫苗，引發民怨四起，衛福部長陳時中親上火線致歉。對此，國民黨台北市議員游淑慧怒批陳時中為什麼民眾會搶打，因為就是聽神的話呀！結果陳時中一個沒料到，反造成老人恐慌搶打，結果就是數十萬人就跟著倒大楣。「部長唱歌只是舒壓，民眾排隊只是剛好」？

公費流感疫苗現搶打潮，衛福部日前緊急宣布暫緩50-64歲公費對象接種，民眾、基層人員怨聲四起。陳時中17日親上火線，坦言過去50-64歲公費對象接種率不高，今年突然增多，未在意料中，對暫緩措施對民眾造成影響、徒增里長負擔，表達最大歉意。至於何時重啟施打，12月前有望。

對此，游淑慧今在臉書發文痛批，陳時中坦承沒料到50歲至64歲民眾會搶打，陳部長想過為什麼會搶打嗎？因為都是因為聽神的話啊！

游淑慧怒轟，10月5日，陳時中自己呼籲施打，告訴民眾要避免流感、新冠兩症齊發，而且他還率先施打，所以民眾聽話搶打。誰知10月15日，陳時中又突然宣布恐疫苗不足，暫停50到64歲施打，結果呢？長輩聽了後恐懼缺乏，所以再次搶打。

游淑慧指出，本來基層以為暫緩50到64歲的施打後，人潮會稍微舒緩，誰知衛福部的緊急措施，反而誘發更多長輩因為恐懼不足而出來搶打。照片是今早內湖安泰里的景象，昨天康寧里也大概排了近百公尺。唉，大官隨便一個「沒料到」，結果就是數十萬人就跟著倒大楣。「部長唱歌只是舒壓，民眾排隊只是剛好」？

(中時新聞網)