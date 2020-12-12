藝人陳彥允日前在自己的社群平台上更新自己怒踹共享機車WeMo與GoShare的爆走影片，雖然事後用飛快的速度刪除，但還是被不少網友備份並砲轟，經紀公司快速止血，對陳彥允做出停工處分；原本在新北耶誕城的演出不僅被取消，相關影片也一併下架。

陳彥允先前因在自己的IG上分享自己踹倒2輛共享機車的影片，以致機車翻覆外，安全帽也彈出車廂，雖然影片速迅速刪除，但還是被網友備份下來，經紀公司得知後，立刻透過經紀人表示：「陳彥允做了最不良的示範，在此先給社會大眾道歉，除了目前必須要完成的工作外，將會暫停一切的演藝工作，讓他深切反省。」

今(12日)凌晨，陳彥允自己也在社群平台發文向大眾道歉，文中說道：「與友人酒後，因內在壓抑過多沒有處理好的情緒，深夜獨自一人走在回家路上時，沒有控制好情緒就踹了路邊的機車，甚至將自己的惡行發在IG限時動態上，身為公眾人物還破壞公物真的很不應該，也做了最壞的行為。」，並說因自己的不良行為造成大家的麻煩，今後會調整自己，控管好自己的言行舉止。

陳彥允凌晨發文道歉 (圖/ 陳彥允臉書)

(中時新聞網)