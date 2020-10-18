網友公布外送員暴力踹開大門影像。（圖：截自爆料公社）

功夫熊貓！？

有網友在臉書放上自家樓下的監視器影片，只見一名熊貓外送員竟然用「助跑」方式，暴力將大門一腳踹開，彷彿使出武林絕學「天殘腳」，無辜大門遭踹發出巨大「碰！」的聲響。發文網友表示除向foodpanda官網反應之外，也已報警準備提告求償。不過畫面曝光，也有網友認為內情恐不單純，外送員有可能被惡搞，單純上樓梯不太可能這麼不爽。

爆料公社轉貼網友臉書文章：「Foodpanda外送員使出天殘腳，Foodpanda外送員踹開大門...」，影片中只見一名熊貓外送員拿著餐點，先是在騎樓看著手機，結果不知什麼事情惹惱了外送小哥，只見他助跑後暴力一腳踹開大門。

「因為不爽送上樓？」，因為原po並沒有告知在踹門之前外送小哥盯著手機螢幕看的這段期間是發生了什麼事情，也無法確定發文者就是訂餐的客人，所以網友們也只能猜測最大的機率應該就是「送餐上樓」這點了！

網友紛紛留言表示：「熊貓本來就要爬樓梯，這是規定不然就不要做麻，我都要下樓梯了，乾脆多走幾步就可以去買便利超商，幹嘛還要花服務費~」、「叫餐的人懶的下樓，送餐的不想爬樓梯所以把氣出在建築物上？」、「沒那個屁股吃什麼瀉藥，有人逼你做外送？不知道有可能要爬樓梯？不知道公司廣告說會送到家？不會去找份絕對不會爬樓梯的工作？熊貓真的該好好審核員工，真的名聲越來越爛！」。

不過也有網友認為說不定有內情：「我比較想知道前因，而不是從踢門開始。是不是司機騎了很遠到達，客人又說地址錯誤又要改地址讓外送員送4公里以上的？」、「單純上樓梯不太可能這麼不爽吧…感覺有什麼內情！如果只是單純他情緒管理差勁，那的確該投訴，但是怎麼覺得很有問題.....」。

(中時新聞網)