針對知名品牌塑膠地墊遭爆塑化劑含量超標，台中市議員林德宇21日在市議會質詢中表示，雖然塑膠地墊目前不需經檢驗即可上市，但他要求市府經發局全面抽查台中市面上所販售的塑膠地墊相關產品的商品標示是否齊全，以免民眾恐慌，也保障消費者的安全；市府經發局長張峯源允諾會辦理。

林德宇指出，昨日立委林淑芬召開記者會，爆料知名品牌的兩款塑膠地毯塑化劑含量都超標300倍以上，但此類商品卻不是法定強制檢驗項目，目前不需經過檢驗即可上市，也不需標示塑化劑含量，令人擔心各種幼兒用地墊、運動地墊、巧拼等類似產品是否也含有超量塑化劑。

林德宇說，抽查商品標示是否有不實或不完整是經發局商業科的業務之一，他請經發局長張峯源說明工作情形。張峯源表示，今年截至九月已抽查2632件，其中573件不合格，依照商品標示法，抽查品項包括藥品、化妝品、食品、農產品、環境用藥還有一般的商品等等。

林德宇表示，藥品、化妝品、食品等品項應為衛生局食藥處負責抽查，農產品、農藥等則是農業局主政。塑膠地墊相關產品目前在法制上還不健全，不需經過檢驗，但林淑芬委員已要求標檢局對此類產品進行市購調查，他要求經發局也對台中市面上的塑膠地墊、運動地墊進行全面抽查，檢視相關產品的標示是否齊全。

林德宇強調，他已經接到家長在詢問，擔心自己的孩子可能已用到塑化劑超標的產品。經發局長張峯源表示，過去便會針對時事作商品稽查，他允諾會對此議題辦理相關業務。

(中時 )