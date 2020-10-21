為健全鳳山車站鄰近區域交通網絡，高雄市都市計畫特別規畫了車站環狀道路系統，並以市地重劃方式進行開發。其中，鳳山區博愛路橫接曹公路的路段在21日開放通車，將有效疏散鳳山車站東西向車流。

高雄市地政局21日說，鳳山第85期市地重劃工程分階段施工，第1階段主要是配合鳳山車站地下停車場啟用，優先新闢和平路西段道路以銜接停車場出入口，並打通曹公路至文衡路，串聯被鐵道隔絕百年的前、後站，於2019年10月18日通車。

第2階段則是進一步拓寬鳳山中正路（博愛路至協和路段），並將鄰近博愛路、鳳松路交叉路口界面重新銜接舖設瀝青混凝土路面，於今年5月18日開放雙向雙車道通行。

而第3階段就是今年10月21日通車的博愛路橫接曹公路與和平路南接新闢20公尺寬道路路段，除可強化車站交通轉運機能外，更進一步地解決鄰近居民交通不便的問題。

高雄市鳳山區博愛路橫接曹公路的路段在21日開放通車，將有效疏散鳳山車站東西向車流，圖為空拍圖。（高雄市地政局提供／林瑞益高雄傳真）

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