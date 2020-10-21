觀光勝地大溪老街鬧區6月底驚傳槍擊案，23歲陳男街頭連開10槍、其中4槍打中39歲劉姓男子，急送醫幸運撿回一命，檢警抽絲剝繭揪出幕後黑手，原來是殯葬業同行相忌，禮儀公司的簡姓負責人2度買凶殺劉姓對手，允諾幫殺手出律師費和安家費，桃檢依殺人未遂等罪嫌起訴。

檢警調查，39歲簡姓男子經營禮儀公司，以靈堂佈置為業，但去年起劉姓男子經營的禮儀公司崛起，影響到簡男的生意，引爆簡的怒火，去年9月找來32歲陳姓員工，允諾給100萬買凶槍殺劉男，當場掏出30萬給陳，2個月後更張羅改造手槍、子彈交給陳男，但陳男今年2月另案入監服刑，槍殺計畫一度中止。

23歲陳男和入監的陳男同住，獲悉後向簡男毛遂自薦執行買凶計畫，簡允諾給安家費和協助委任律師，陳男6月18日即夥同黃姓員工在劉的車上安裝GPS追蹤器，獲悉劉男住在大溪區中正路老街附近，3天後在老街埋伏，傍晚見劉男現身，當場連開10槍，劉身中4槍，胸、腹、右肩和雙腿都遭殃，甚至多個臟器都被貫穿，引發敗血性休克，所幸急送醫開刀撿回一命。

陳男逃離現場後直驅桃園警分局投案，對案情避重就輕、辯稱只是想嚇嚇他，檢警發現陳男年紀輕卻能請律師，抽絲剝繭追出律師費來自老闆簡姓男子、槍彈也是簡男提供，陳母也證稱不但沒出律師費、還從律師手中接到轉交的1萬元，在監服刑的陳男也證稱曾合謀買凶且槍是同一把，簡男也坦承陳男律師費是自己出資、還委託律師轉交安家費。

桃檢抽絲剝繭循線將黃姓員工、簡姓負責人拘提收押，逐步還原真相，21日偵結，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、刑法殺人、妨害祕密、毀損等罪嫌起訴，並向法院聲請沒收陳男的30萬元不法所得。

(中時 )