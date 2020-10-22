台彎吳姓男子2001年娶印尼老婆黃女，但結婚2年後，妻子在1個月內2度不告而別、離家出走，第一次報警協尋找到人，第2次黃女藉口下樓倒垃圾，再度人間蒸發，4年後警方才找到人，但黃女表明不願回家，吳男「獨守空閨」17年，終於決定訴請離婚，新北地院10月中旬裁准。可上訴。

根據判決書，吳男和黃女2001年4月結婚，約半個月後一起從印尼來台灣登記結婚，之後住在位於新北市的家中。2003年6月黃女離家出走，吳男向中和警分局報案協尋，之後找到黃女。

吳男指出，妻子回家後態度冷淡，7月間假裝要下樓倒垃圾，從此一去不回，他再度報案協尋，這次直到2007年才接到警方通知找到人，但黃女明白表示不想回家。吳男姊姊也作證指出，當時她去派出所，但黃女不跟她說話，是警方告知黃女表示不要回夫家，要跟她姊姊走。

新北地院法官審理認為，吳男與妻子分居長達17年，夫妻關係徒有虛名，且男方訴請離婚的態度堅決，女方也早已表明不願意回家，甚至斷絕聯絡，可見兩人都已無意繼續維持這段婚姻，最終裁定准許離婚，全案仍可上訴。

(中時新聞網)