悠遊付近期積極拓展實體通路，線上通路也陸續上線，主打生活用品類的電商-生活市集今（22）天正式上線，除了推出悠遊付會員獨家預購「防疫生活3D造型悠遊卡」，內含口罩、酒精兩款3D造型悠遊卡外，11月18日前也合作舉辦為期1個月的上線慶活動，檔期橫跨網購界盛事的雙11購物節，消費者可別放過好時機。

自10月26日11時起至11月5日23時59分止，生活市集獨家推出悠遊付會員限定「防疫生活3D造型悠遊卡」，內含口罩、酒精兩款3D造型悠遊卡預購活動，每組售價新台幣500元，每筆訂單上限2組，可連續購買無限制次數。

消費者在生活市集購物，選擇以悠遊付結帳，可選擇綁定信用卡、錢包餘額及綁定銀行帳戶支付，結帳方式相當多元，且在上線慶活動期間，悠遊付新會員最高可拿到新台幣300元的悠遊付儲值金。

悠遊付在生活市集上限，推出不少優惠活動。（悠遊卡提供／黃慧雯台北傳真）

悠遊付在生活市集上線慶共推出三重回饋，在10月19日至11月18日活動期間，成功使用悠遊付支付生活市集訂單，可回饋累積消費金額的10%，每個悠遊付帳戶上限150元，限量6,666名。

若悠遊付綁定信用卡支付，同樣適用全通路單筆訂單滿200元回饋儲值金20元活動(限量10萬份)，每個悠遊付帳戶回饋上限100元。悠遊付新戶還有獨家好康，活動期間成為悠遊付新會員，並在生活市集消費任一筆，前6,666名即可回饋50元儲值金。也就是說，活動期間新註冊悠遊付，且在生活市集消費滿1,500元，即可一次拿到300元儲值金，回饋比率最高達20%，如果在雙11購物節期間正好有購物需求，選用悠遊付優惠賺很大。

(科技)