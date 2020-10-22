舊懷生機場改建為育勤營區，原駐守在中原營區、埔頂營區、岳崙營區部隊將進駐。中原、埔頂營區未來將進行土地活化。（賴佑維攝）

桃園市與國防部合作，在舊懷生機場興建育勤營區22日開工，預計2023年6月完工。未來中壢中原營區、大溪埔頂營區以及暫駐在岳崙營區將進駐。其中中原、埔頂，會由市府都更，進行土地活化。原機場的跑道、精神堡壘，也會保留。

舊懷生機場在日本時代興建，當時稱八塊厝飛行場，是日軍神風特攻隊的基地。國軍接手後，在1962年，為紀念殉職的黑貓中隊隊員陳懷生，改名懷生機場。1990年代因為國道二號通車，廢除機場任務。2007年國防大學搬遷，使用到部分機場土地。市府規畫建設營區時，因有紀念價值，軍方也提出保留跑道，並作為營區道路，另外原有精神堡壘也會留下。

此外因當地林相豐富，工程人員也會保留部分優良樹種移植，其他建物老舊不堪，且軍方多數已經拆除，僅剩部分組合屋，未來將暫作工務所使用，完工後將拆除。

桃園市鄭文燦表示，育勤營區面積75.15公頃，此次開發面積達28.57公頃，耗資21.9億，將興建補給運輸大樓等，提供軍方優良的環境。未來中壢中原營區、大溪埔頂營區、暫駐在岳崙營區的部隊將移至該營區。

因中原營區、埔頂營區，都位於當地精華地帶，市府未來也會進行都市計畫變更，由市府辦理區段徵收進行活化。鄭文燦說，開發所得收益約70億元，將全數回歸軍方。

(中時 )