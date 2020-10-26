一些處在青春期的少年少女常在忘情之下，沒做好避孕措施，儘管年少無知，但墮胎手術卻也扼殺了小小生命。一位在婦產科工作的護理師崩潰痛批，一些人不想生小孩但卻不做好避孕手術，不但遇過才年僅18歲就前來診所要求墮胎，有個案還一年拿掉3次！引起網友熱議。還釣出一位同行表示，「你那小case，我遇過1年5次的呢！」

原PO在臉書「爆怨2公社」上崩潰表示，「不想生為什麼不避孕啦！是誰教妳安全期很安全的？是誰告訴妳體外射精不會懷孕的？」在婦產科工作的她還見過18歲少女說要結紮，不但未滿20歲，還沒生育過，醫師更不可能會接受。

原PO指出，避孕其實有很多種方式，有避孕器，週期性避孕藥，保險套，避孕環等等，不懂就要問醫生找出適合自己的避孕方式，「不要年頭拿一個，年中拿一個，年尾又拿一個可以嗎？」同時也很心疼，許多媽媽想生卻沒辦法懷孕，然而這些年輕人卻不懂得珍惜自己。

一位同行表示「你一年三次的算小case，前幾年我遇過一年拿五次」。(摘自爆怨2公社)

貼文一出不但引起熱議，更釣出一位同行表示「你一年三次的算小case，前幾年我遇過一年拿五次」，誇張的是，其中一次病患在同一個月內曾和3個男生發生關係，還猛問醫師「到底是那一天做房事中的可能性最高？」讓一旁的護理師一時白眼不知翻到哪去。

網友也表示「人家三節獎金都是等公司發，這種年頭年中年末的要領三節獎金嗎…」、「為何不好好保護自己身體呢…」、「唉，想生的人卻一直都生不出來，不想生的則是一直生，生了又不愛護寶寶」、「不懂得保護自己，真的也是自找的」。

(中時新聞網)