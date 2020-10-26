在沒有刻意節食的情況下，體重卻直線下降時，這可能是身體健康的警訊！如果在排除食慾不振、減肥藥、運動等因素後，一個月內仍然瘦下超過體重的5%時，最好趕緊就醫檢查，小心甲狀腺機能亢進、糖尿病找上你。

體重莫名下降 甲亢與糖尿病最常見

在臨床上，如果體重突然在一個月內急速下降5%，或者半年內減輕達原本體重的10%，就屬於有意義的體重減輕。而會造成體重突然下降的原因，不外是吃得太少、流失的太多，或者消耗太大。因為胃口差而吃得少的原因，通常是因為胃腸消化系統出了問題，或者是有內分泌方面的疾病如糖尿病、甲狀腺機能亢進等，但惡性腫瘤的可能性也不低。

如果排除因為惡性腫瘤而造成的體重下降，臨床上最常見的兩大疾病就屬甲狀腺機能亢進及糖尿病了。新陳代謝科醫師黃莉棋解釋，會造成糖尿病體重減輕的原因，是因為血中的血糖過高，當我們把食物吃進去後，原本應該要消耗成能量用掉，但糖尿病患者，在轉換成醣的過程中無法進入細胞內，體內細胞吃不到熱量，血醣又通通跑到血液之中，所以即使吃很多，卻仍然很瘦。

甲狀腺機能亢進 少部分人還是會胖

至於甲狀腺機能亢進會瘦的原因，則是因為新陳代謝太快，黃莉棋形容，就像一輛車子，當車速在50公里時，耗油的速度一定比車速100公里時還慢，甲狀腺機能亢進的患者，就像車速100公里；一般人吃完一餐後，正常情況下大約要經過5～6個小時後才會吃得下下一餐，但甲亢患者因為能量消耗快，約2～3個小時就會有飢餓感，然後就會一直吃，體重卻不會明顯增加。

不過，也不是每一個患者都會體重減輕，仍有少部分患者吃進比消耗過多的熱量還是會胖的。

甲狀腺機能亢進 典型症狀就是手抖

體重減輕只是糖尿病與甲狀腺機能亢進的症狀之一，一般人較常聽到糖尿病的三大徵兆就是「吃多、喝多及尿多」（三多），同時還合併有無精打采、視力模糊等典型症狀。

而甲狀腺機能亢進患者，除了體重減輕外，因為全身細胞功能運作都快，因此還會有體溫升高、有燥熱感、心跳加快（心悸）等症狀。黃莉棋說，最常見的典型症狀就是手抖，甲亢患者的手抖症狀是幾乎隨時都在抖，這是大部分患者都會有的症狀。

由於甲狀腺機能亢進容易在女性身上發生，這類患者的經期會不正常，有些是經期來的時間晚了（週期變長）、天數變少或量變少都有可能。

另外，還可能出現晚上睡不著、脾氣變差、容易緊張、精神亢奮、排便次數增加等。而一般人常聽說的脖子腫大及眼球凸出症狀，黃莉棋表示，這兩者並非所有患者都會出現，腫大的程度也不一。

甲狀腺腫大與體質有關 甲狀腺觸診及抽血檢驗可判斷

如今的甲狀腺腫大，通常與個人體質有關。黃莉棋指出，家族遺傳是最主要的發病原因，它與自身的免疫系統有關，不過，即使有遺傳體質，如果沒有後天因素如身心壓力的誘發，不見得一定會發生甲狀腺機能亢進。

許多甲亢患者都從事高壓工作，如金融業、科技業或有業績壓力的業務人員及老師等，甚至還有季節性，也有會計人員在報稅期間因工作壓力突然發起來的。黃莉棋說，醫師在診斷時，通常會看患者的症狀是否符合，再加上甲狀腺觸診及抽血檢驗（T3、T4、TSH指數）以確診，若懷疑有免疫系統方面的問題時，也會多做甲狀腺免疫抗體檢測。

治療甲狀腺亢進 僅腫瘤過大、藥物無效需開刀

在治療上，則包括藥物、放射性碘及手術治療，早年在藥物仍不發達情況下，多以開刀切除為主，如今藥物發達、治療效果也佳，已經很少使用手術治療了，只有在腫瘤過大、或使用傳統甲狀線治療失敗者，才會考慮開刀。

黃莉棋表示，甲狀腺機能亢進如果控制不良，嚴重時會引起下肢水腫，甚至誘發心律不整或是心臟衰竭，或者會提早出現骨質疏鬆；也會影響排卵，讓女性懷孕變得困難，或可能讓孕婦出現流產、影響胎兒健康，最可怕的，還是可能引發甲狀腺風暴。

預防甲狀腺機能亢進 日常生活不可馬虎

至於在預防上，壓力和含碘食物是誘發甲狀腺機能亢進的兩個重要因素，因此，飲食上應以低碘飲食為主，仍可適量吃些海帶、紫菜、日本料理等無妨，但切忌過量；同時也要戒菸，有研究指出，菸會影響治療效果。若心悸嚴重，則少喝咖啡、濃茶等；黃莉棋也強調，最重要的是，日常生活作息要正常，懂得學習情緒管理，面對壓力時也要學習自我調適，可避免誘發。

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(中時新聞網)