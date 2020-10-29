英國《泰晤士高等教育世界大學排名》（簡稱THE）28日公布最新世界大學學科排名，國立台灣師範大學教育學科是全球第20名，也是國內入榜學校中學科名次表現最佳。校方新聞稿指出，這顯示台師大近年來投注的研究資源、推動學術國際化和學生國際化的努力，讓豐沛學術能量被全球看見。

今年3月另一份國際高教調查機構QS全球大學學科排名，呈現相似結果，台師大教育學科名列全球第31名，連續8年全國第一，其中7年是全球前50強。

台師大校長吳正己表示，自THE公布教育學科排名以來，台師大都穩居世界前25名內，從4年前第22名、次年躍升至第15名，去年第23名，今年進步3名至第20名。

THE排名是根據各大學教學、研究、國際化、研究影響力及產學收入等5大面向， 13項指標評比，指標的權重計分依各學科特性而調整。THE往年都陸續公布各學科排名，今年首度一次公布全部11學科。

台師大今年有7學科上榜，藝術與人文學科進步至全球第176至200名，是國內唯二進入該領域全球前200名的學校；心理學排名第201至250名，工程、資工比去年進步，自然科學、社會科學則名次持平，其中心理學、社會科學都位居全台第二。

台師大分析指出，該校「研究影響力」進步顯著，從去年22.8分成長到今年30.8分；「國際化程度」每年穩定進步，今年55.2分，比去年成長5分，同樣是全台第一。

(旺報 )