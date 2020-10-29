11月3日登場的美國總統大選日倒數6天，不過關乎選戰結果的搖擺州竟還有數百萬張郵寄選票（mail ballot）尚未寄回各地選舉辦公室等待驗票，部分州政府同意計入大選後才送達的選票，多數州限定計入當日以前送達的選票，如果選票來不及寄回，屆時投票站可能會湧現大批選民親自投票，讓本屆大選更為混亂。

美大選通訊投票（mail-in voting）程序說明。

美聯社報導，美國大選進入最後倒數，不過幾大搖擺州仍有數百萬張郵寄選票尚未寄回，當中佛羅里達州約有190萬張選票、賓州100萬張、內華達州96.2萬張、以及密西根州的85萬張郵寄選票。

今年礙於新冠肺炎疫情，登記使用郵寄選票的美國選民比往年還多，截至28日，約有3,500萬張郵寄選票已經寄回，超越4年前大選的3,330萬張郵寄選票總數，若計入本人親自「提前投票」（early voting），至今全美至少有7,150萬選民投票。

賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）本周呼籲選民盡早投票，不要等到大選日當天才投票，因為今年有許多選擇不親自到場投票的不在籍投票（absentee ballot）新手，他們可能不熟悉通訊投票（mail-in voting）的相關規定，加上美國郵政仍普遍存在郵件延誤送達的狀況，因此無法保證所有郵寄選票能夠在截止日前及時送達。

根據美國郵政管理局（U.S. Postal Service）公布的數據，他們的目標是5天內準時寄達95%的郵件，但上周全國郵件平均達成率只有85.5%，許多搖擺州的達成率根本不及這個數字，其中密西根州的狀況最差，達成率只有71.5%，密西根州首席選務官員坦言，現在才寄回郵寄選票已經太遲了，呼籲選民親自將選票送到選務辦公室，或者是直接投進當地的選票集票箱（ballot drop boxes）。密西根州的投票截止期限是11月3日晚間8時。

內華達州的規定則較寬鬆，只要郵戳上的日期是在大選日之前，11月10日以前寄達的郵寄選票都能加入計算，目前內華達州仍有96.2萬張郵寄選票尚未寄回，不過預計不會所有選票都寄回，部分選民可能選擇大選日當天親自投票。

本屆賓州登記通訊投票的選民人數創紀錄，是4年前的10倍，目前賓州規定大選後3天內寄達的選票都能加入計票。

值得注意的是，即便距離大選只剩6天，部分登記不在籍投票的選民仍未收到他們的選票，多數州規定，選民如果登記不在籍投票，卻未及時收到選票，或者決定不寄回選票，大選日當天仍可到投開票所親自投票。美聯社預估，屆時各地投開票所恐湧入大批先前登記使用不在籍投票的選民，拉長投票隊伍、延誤投開票時間。

(中時新聞網)