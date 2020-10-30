以下四個星座的男性最寵愛老婆，能夠給予足夠的幸福和安全感。

▍1.金牛座

金牛的感情是很細水長流的，他們慢熱，卻可以保溫很久，金牛的付出是單向的，他們也懶得去「放線」，所以很專一，除了對你的要求有求必應之外，還會主動跟你報備他在哪裡，跟誰吃飯，跟誰幹嘛，這樣的金牛真的很給人安全感，時間久了，你真的很難去懷疑他。

▍2.水瓶座

水瓶既然公開他愛你了，那就不可能會做那些沒道德的事，除了他們知道要對你負責之外，也是要把自己的形象給維持好，其實水瓶的生活多半都很單純的，他們還怕你喜歡上別人，水瓶會做足另一半的角色，不會讓你有機會「看上」其他對象。

▍3.天蠍座

天蠍就是愛恨分明的人，他們對人的態度，不是陌生人就是自己人，既然你是天蠍的自己人，一旦要付出，天蠍什麼事都做得出來，為了你的開心，天蠍就是那麼盲目，因為天蠍的眼裡永遠都只有你，而且天蠍最重視忠誠，劈腿這種事情他們絕對做不來。

▍4.魔羯座

魔羯不喜歡突然改變，對愛情也是一樣，他們沒有心思一直換對象，所以魔羯很少會變心，要照顧固定的對象就要花很多心力了，還要應付其他的事情，根本不會有思緒去跟人曖昧，這對魔羯來說太沒有意義，懂魔羯的人就知道，放心把自己交給他，雖然生活有點木訥無趣，但卻能穩定又踏實的走下去。

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(中時新聞網)