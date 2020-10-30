美國總統大選倒數1周，最新民調顯示，近期接連遭爆料指控的拜登，在主要激戰區仍保持領先。川普能否重演逆轉勝戲碼？ 捲土重來的新冠肺炎疫情，又將如何影響選舉結果？

民主黨籍的美國總統候選人拜登，總喜歡強調自己出生於賓夕法尼亞州東北部，試圖塑造藍領階級之子對抗紐約富商川普的意象，「在我看來，這場選舉是史克蘭頓（Scranton，賓州東北部工業城市）與曼哈頓公園大道之間的競爭。」他在9月的一次訪談中說。

但許多賓州「老鄉」不吃拜登這套，距離史克蘭頓僅30公里的卡本岱爾市（Carbondale）市長泰勒（Justin Taylor）就是其中之一。

「他說自己是賓州之子，有點侮辱人，畢竟他已經離開這麼多年，而且在當選公職以後，從來沒為整個賓州東北部和史克蘭頓的產業環境做過任何事。」同為民主黨籍的泰勒，10月下旬選擇公開支持共和黨候選人川普，並預測這位現任美國總統11月3日將在賓州與全國取得巨大勝利。

在歷屆美國總統大選中，全美人口排名第6、擁有20張選舉人票的賓州，一直都是決勝關鍵。

過去40年，兩黨總統候選人在當地的得票差距從不曾大於10％，讓賓州成為名副其實的「搖擺州」（Swing state）。2016年，川普就是以0.7％的些微差距攻下賓州，加上在其他幾個搖擺州險勝，才得以在全國普選票不及民主黨候選人希拉蕊的狀況下入主白宮。今年，川普當然希望複製這樣的勝選方程式；挑戰者拜登則窮盡一切手段，想扭轉民主黨上屆劣勢。

選舉人票：美國總統採取兩階段選舉，每州皆為獨立的選舉人團，選舉人票數為各州參、眾議員席次總和（華盛頓特區有３票）。普選時在當州獲得多數票的黨派選舉人，才有資格代表該州選出總統（贏者全拿，緬因州與內布拉斯加州例外）。

6大搖擺州傾向民主黨 川普再一次被低估？

截至10月下旬為止，賓州的民調數字，顯然較接近拜登的理想，而非川普與泰勒預期。

民調趨勢追蹤網站「真清晰政治」（RealClearPolitics）綜合各方民調數字統計，美國時間10月25日，拜登在賓州平均領先4.8％；即使是立場較親川普的福斯新聞台單獨進行的調查，拜登也以50％比45％領先。

根據同一個網站，川普4年前獲勝的密西根州、威斯康辛州、佛羅里達州、北卡羅萊納州、亞利桑那州，目前皆呈現幅度不等的落後。這6大搖擺州（含賓州）一共代表101張選舉人票，若投票結果如民調呈現的「擺」向民主黨，拜登將有極高機率取代川普，成為下一任美國總統。

但無論任何時候，民調都只能作為評估選情參考，無法盡信；尤其對曾讓一眾專家學者跌破眼鏡的川普來說，更是如此。更何況四年前的這時候，希拉蕊在6大搖擺州的領先幅度，可是和當下的拜登相差無幾。

10月22日，最後一次總統電視辯論結束後，《經濟學人》（The Economist）的選舉預測模型顯示，拜登拿下超過270張選舉人票的機率高達92％，川普僅有8％勝算。但這家頗具公信力的媒體也坦言，「我們有可能犯錯，因為4年前的民調就曾低估了川普在關鍵州的能耐。」

「川普支持者的特性是不喜歡表態，因此可以合理推論，民調當中回答『未決定』、『不知道』的選民，有比較大的比率支持川普，所以目前趨勢雖然是拜登領先，但差距不到5％的州，還是可能翻盤。假定極端狀況下，所有未表態選民都倒向川普，就會是他再一次『逆轉勝』。」東海大學政治系副教授邱師儀分析。

確實，單憑民調仍難斷定這場選戰鹿死誰手；但不能否認的是，尋求連任的川普迄今也未展現出篤定勝選的衛冕軍氣勢。最主要的原因，當然是預期之外的新冠肺炎疫情（俗稱武漢肺炎），打亂了川普藉減稅與放寬政府管制所創造的經濟成長與就業機會。

4年經濟榮景遭疫情抵銷 逾半民意不滿政府防疫表現

截至10月25日，美國有超過867萬人確診新冠肺炎，其中22萬多人因此喪命；為控制疫情實施的封城隔離措施，則讓美國失業率由2月的3.5％飆升至4月的14.7％，截至9月仍停在7.9％高檔。

高失業率當然拖垮經濟成長。今年第2季疫情高峰期間，美國GDP（國內生產毛額）萎縮31.4％，儘管即將公布的第3季經濟數據可望出現30％以上復甦，聯準會仍預估美國經濟全年將衰退3.7％。

民調分析網站「五三八」（FiveThirtyEight）長期追蹤所有關於美國人「是否滿意川普因應疫情的表現」民調，結果顯示，自5月起，不滿意度一直穩定在5成之上。10月2日川普宣布確診當天，滿意與不滿意的民眾比率分別為40.2％與56.5％。

拜登正是看準這點，在電視辯論會上搬出美國新冠肺炎確診及染疫死亡人數，痛批讓疫情造成嚴重生命財產損失的川普，「不應該繼續擔任美國總統。」面對拜登猛轟，川普回應疫情已到了降溫拐點（rounding the corner）、經濟正在復甦，疫苗也將上市，美國民眾不須過度恐懼。

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(中時新聞網)