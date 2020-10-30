距美國大選僅剩幾天，針對兩岸議題，哈佛大學社會科學院榮休教授傅高義呼籲總統蔡英文5個字：「要非常小心！」

傅高義接受《遠見雜誌》專訪時指出，大陸對台灣愈來愈沒耐心，傅高義也呼籲蔡總統，不要只聽信美國單方面的聲音，還要同時聆聽北京釋放的所有訊息，仔細解讀其中的意涵，來帶領台灣走向正確的方向。傅高義提醒蔡總統：「要非常小心！」「兩岸問題不會留到下一代解決！」台灣必須要謹慎因應。

傅高義表示，川普之前的紀錄太差，一旦他落選，不知他會做出怎樣的舉動，因此要慎防11月3日到明年1月20日美國總統這段交接的權力空窗期，這會是一段非常危險的時刻。

傅高義點出，川普政府雖頻對台灣釋出善意，但大選後無論誰當美國總統，還是會以自己國家的利益為前提，重新調整美台關係。他也認為，川普若連任，會繼續強硬抗中，又硬又亂。若是拜登當選，會有智慧地去修補美中關係，會硬不會亂，對世界局勢有穩定作用。

(中時新聞網)