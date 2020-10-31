11月3日美國總統大選，多個民調皆顯示民主黨候選人拜登領先現任總統川普。唐湘龍認為從美國賭盤來看，拜登勝算仍然是大的。

唐湘龍在Yahoo TV《風向龍鳳配》節目中表示，大家會看一些民調，尤其會關注搖擺州的民調，也會看一些造勢現場等。這些都反映大家對這場大選的焦慮，第一，他覺得比較可靠的是美國的賭盤。從美國的賭盤來看，拜登是上來的、川普則是繼續往下跌，差距是在擴大的。賭盤是拿錢在賭，他們參考的訊息不太一樣。

第二，最近川普的民調會上來，有一個重要原因，其實跟今年提早投票率超高有關，民調公司都發現，最近打電話問民調，拒訪率提高了。很多人投完票，幹嘛還接電話，都已經決定了，所以很多投完票的人，都不再表態，懶得再回答。因為愈靠近選舉，拒訪率愈高，這跟過去是不一樣的。

唐湘龍認為，2、3個星期前，川普、拜登還能差個10百分點，兩個禮拜後，剩下1、2個百分點，甚至還反轉，從民調經驗來講，不合邏輯。差到10百分點還能反轉，除非發生天大地大的事，所以看到現在的民調，已經沒有參考坐標了。因為提早投票比率太高了，已有8400萬人，民主黨的支持者是壓倒性的贏，所以拜登的勝算仍然是大的。

(中時新聞網)