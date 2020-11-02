美國大選將於11月3日舉行，不僅美國人關注，全球賭客也為之瘋狂。依英國博弈業者估算，全球押注美國大選的賭金總額已經超過10億英鎊（約美元13億、台幣370億），不僅超越所有運動賽事、各種政治活動，連脫歐的賭注都只能靠邊站，可望成為史上最大賭盤，賭盤大致看好拜登當選，但最後一周押注川普連任的下注卻暴增。

根據大陸《新浪網》報導，英國博弈企業GVC控股（GVC Holdings）主管沙迪克（Matthew Shaddick）表示，依他估算，全球押注下一任美國總統人選的賭金總額已經超過10億英鎊（約美元13億、台幣370億），甚至超越所有運動賽事，可望成為史上最大賭盤。賭盤大致看好拜登當選，但最後一周押注川普連任的下注卻暴增。

報導指出，川普如同2016年一樣，再度淪為不被看好的一方。但在選前最後一周，預測川普連任的押注數量卻暴增。Shaddick強調，本周70%下注都押在川普身上，上回就有一大群賭客贏了，這些人跟隨他們的直覺與本能下注。他說，民調認為拜登大約有65%勝算，而川普只有10%機會翻轉全局，但博弈市場整體而言更加支持川普，認為其連任機率大約是35%至45%。

另外，綜合外媒報導，英國線上博弈平台必發發言人休斯（Darren Hughes）指出，截至10月28日上午，在該平台上的下注金額已高達2.2億英鎊（約美元2.84億、台幣81億）。英國賭客對這次的美國大選超級狂熱，押注的金額打破以往的紀錄，使得英國國內運動賽事，甚至政治及脫歐的賭注都只能靠邊站。

根據該平台統計顯示，目前在美國大選中的下注的金額，已超過四年前川普與希拉蕊競選時的1.99億英鎊(約2.58億美元)；至於2016年英國脫歐公投下注的金額1.13億英鎊(約1.46億美元)，是英國選舉史上最大的一次賭金。

同時，直到正式宣布總統選舉結果前，均可繼續下注，如果計票過程持續數天甚至數周，賭盤也將繼續開放。另外，英國還有其他家博弈平台，這意味著目前針對美國大選下注的金額應已超過2.2億英鎊。

以目前賠率來看，若以10英鎊（約13美元）去下注，投注川普勝選可獲利18.8英鎊（約24美元），但投注拜登勝選僅獲利5.26英鎊（約6.8美元），即川普的賠率較高，拜登的贏面較大。

(中時新聞網)