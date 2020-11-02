網通大廠正文（4906）第三季本業、業外都亮眼，不光單季EPS以3.48元揚眉吐氣，本業單季獲利也同創近8年新高，連帶推升前三季EPS來到3.54元，一掃去年同期EPS僅0.8元的頹勢，拜季報亮眼所賜，正文2日股價開盤後花不到五分鐘就直取漲停，一舉站穩30元大關。

為因應旗下子公司正基科技上興櫃釋股訂價，正文科技經董事會通過決議進行正基科技2,500萬股釋股案，釋股作業已於2020年7月底完成，以每股52元認購價釋出後，正文可望母以子貴靠釋股每股順利進帳近3元，在業外大進補下，正文也迎來了金融海嘯以來最好的獲利。

經結算，正文今年第三季合併營收達67.52億元，呈年增48.5％，受惠於營收規模放大，單季毛利率來到11.9％，表現優於上一季及去年同期的11.02％、10.57％，稅前淨利13.47億元，稅後淨利12.4億元，每股稅後盈餘3.48元，亦大勝去年同期EPS0.26元，累計前三季合併營收150.4億元，每股稅後盈餘為3.54元，亦大勝去年同期的0.8元。

正文拍板於11月17日召開法說會，擬就第三季的財報作說明，屆時法說會中正文將派出正文科技董事長陳鴻文、正文科技執行董事暨發言人楊正任、正文科技財務長林志鴻等三位公司高層列席，除說明第三季財報以及第四季展望外，會中亦將展示新產品，並就產業趨勢進行分析。

(工商 )