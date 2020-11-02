阿雄認為，這都是土地公指引，因為沒有工作許久，希望土地公能幫他找貴人，沒想到是這種「貴人」，但也算是功德一件，幫助死者解脫。(吳建輝攝)

該處排水溝因為時常堵塞，因此他時常到該處清理，三年已經清理3、4次，但每次都沒有注意到鐵桶。(吳建輝攝)

因該巷弄為死巷，走到底就是兇嫌老家後門，當地民眾說，平時根本不會有人會在此走動。(吳建輝攝)

協助警方破案的道士阿雄現身表示，今年5月11日下午，他到家中附近土地公拜拜，結束後騎乘機車在村莊裡徘徊，經過該處時突然「想」轉進巷內，打算清理巷子旁水溝，他將機車停在該處時，不小心撞倒鐵桶，裡面的東西散落一地，才讓他發現鐵桶內的白骨並報警；阿雄認為，這都是土地公指引，因為沒有工作許久，希望土地公能幫他找貴人，沒想到是這種「貴人」，但也算是功德一件，幫助死者解脫。

實際走訪現場，兇嫌賴男放置鐵捅的地方，有排放廢水的溝渠，因此平時空氣中就會瀰漫味道，加上地處偏僻，少有人出沒，才會一直都沒有人發現，據了解，放置鐵捅的位置，就是兇嫌位在大村的老家，家族早已搬離現址，才會將鐵桶遺棄在此地。

阿雄表示，當天拜完他在旁邊茄苳樹下睡著，醒來不知道為何就想往現場移動，發現白骨後他時常作夢，水溝旁有男子徘徊，但影像模糊，一直還沒破案之前，他到大村慈音寺打禪祈求心裡平靜，有一位師姐來告訴他，觀世音菩薩指示，要他不要緊張，警方會幫助他，讓案情水落石出，一個禮拜後就宣布逮到兇嫌。

阿雄說，該處排水溝因為時常堵塞，他時常到現場清理，三年清理3、4次有了，但每次都沒有注意到鐵桶，當天撞倒後，散落出一些廢鐵與垃圾，他想說要將廢鐵與垃圾，拿去做回收變賣，發現裡面有衣褲，一把抓起就發現白骨在裡面，隨即報警。

阿雄說，他認為是土地公指引，希望能幫助死者早日解脫，不然怎麼以前都沒有發現，未來如家屬需要協助，可以找他幫忙處裡後續，將靈魂早日引渡，到西方極樂世界，不然附近居民人心惶惶，都相當害怕，更希望死者早日安息，讓事情早日落幕。

(中時 )