據愛爾蘭廣播電視(RTE)報導，華為愛爾蘭籍國際媒體事務副總裁凱利(Joe Kelly)上周末在深圳猝死，享年55歲。華為透過聲明證實此事，並稱他是團隊中經驗豐富成員，在全公司都備受尊敬。

聲明中寫到：「我們非常遺憾地確認，我們摯愛的同事和朋友喬凱利在中國深圳過世了。他是團隊中經驗豐富的成員，在整個公司都備受尊敬。我們將無比懷念他，並向他的家人表達最深切慰問。在這個困難時期，我們將竭盡所能幫助他們。」

凱利來自八口之家，初中畢業就暫時中斷學業，在郵政公司做過電報收發、郵差、郵件分類等工作，後來自學申請入北愛爾蘭阿爾斯特大學(University of Ulster)學習媒體專業，此後踏上新聞、傳媒人之路，曾擔任多個不同公司傳播與諮詢、公關服務，包括美商全錄(Xerox)、英國另家電信公司馬可尼(Marconi)。

2012年進入華為前，凱利曾於英國電信公司(BT)旗下批發與風險部門工作長達8年，該部門提供語音、寬頻、數據、託管通信、託管網路、IT等服務。近年他主要領導華為在國際輿論上對抗美國總統川普(Donald Trump)對該公司技術、數據安全等方面批評。

他5月時曾告訴RTE旗下雜誌，正計畫有朝一日能回到故鄉多尼戈爾(Donegal，位於愛爾蘭東北、鄰近北愛爾蘭)蓋棟房子，過退休生活，並表達思鄉之情。部分中文媒體如《大紀元》等引述網路不具名看法，稱凱利可能是「被猝死」，但類似報導未見於任何外文報導中。

而根據RTE報導暗示，凱利近年業務量可能過於繁重。美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭等五眼聯盟(Five Eyes)前年起陸續排除華為提供5G設備與網路建設(加拿大未明文排除)，法國採取有限時間授權方式逐步排除，捷克、瑞典、義大利都陸續有電信商在10月表明據用華為；德國是拒絕配合美國禁令最主要的經濟體，但正考慮立法授權相關單位對電信設備供應商有更多審查權。川普在今年透過3道禁令完全切斷華為先進製程晶片供應鏈，已嚴重打擊該公司核心業務智慧型手機市場。

(中時新聞網)