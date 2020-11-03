支付寶母公司螞蟻集團締史上最大規模IPO(首次公開募股)後，在陸上市前夕創辦人馬雲等4高層被中國證監會等4機關聯合約談，又重申「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」。《金融時報》中文網首席財經評論員徐瑾指出，重點是監管，「中國網路企業多出身草莽、收益無人監管，但這時代結束了，未來新金融甚至網路，不得不面臨強監管時代。」

馬雲10月25日在上海舉行2020外灘金融峰會演講，抨擊大陸現有金融體系僵化，並批評全球很多監管部門監管到後來自身沒風險，卻造成整個經濟不發展的風險，引發爭議，陸央行也透過機關所屬報紙連續3日用資深學者名義呼籲加強監管、確保金融穩定，而3名學者都無法查到真實身分，不少媒體人已揣測是央行高層不便具名批評，透過化名學者講明立場。

徐瑾在微信公眾號「徐瑾經濟人(econhomo)」認為，馬雲約談首先表示螞蟻的商業模式備受考驗，市場對其有高估值是因認為螞蟻是金融科技獨角獸，有無限可能性，但現在接受監管，被認定為金融機構，股價恐有波動風險。她指出，螞蟻在募股說明書已強調許多風險，所以發行價才會遠低於市場預期，只訂68.8人民幣，但螞蟻並不是銀行，自身技術、信用體系、數據模式仍值得期待，何況已形成規模，不必過度擔憂，被監管也很難說純粹是壞事。

她認同馬雲10月演講的許多部分，並且指出該次演講並非被約談主因，以螞蟻集團今日龐大身軀，恐怕原本就難逃監管介入，而且命運除了自身奮鬥，也得考慮到大局與時代過程。徐瑾特別提到，10月31日國務院金融穩定委員會尤其強調「當前金融科技與金融創新快速發展，必須處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係」，加強監管是未來趨勢，馬雲的個人表態也許無關大局。

徐瑾總結，創新是否能存在，前提還是在監管許可。她寫到：「這一次我們可以看到監管稍微露出點牙齒，即使是口頭的『慈父』模樣，就可以讓無數新貴倍感壓力。如果你明白什麼是軟階層，那麼這一次你可以領教一下什麼是硬階層，這就是真正的硬核實力或者所謂硬階層— 說到底，實力來自秩序的生產製造能力，財富只是秩序的泡沫。2020已經很難了，對普通人如此，對創造了兩次全球最大IPO的企業，也許也不例外。這是一個蕭瑟的秋天，但是真正的冬天尚未來臨。」

(中時新聞網)