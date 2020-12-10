由永添藝術擘劃經營的金馬賓館當代美術館，2020年初受全球最大旅遊指南Lonely Planet（孤獨星球雜誌）認證為高雄必訪的首選藝術館（Top Choice Museum in Kaohsiung），2020年12月正式滿兩週年，特別在館內ALIEN美術館餐廳空間，規劃藝術精品概念選物計畫。

金馬賓館當代美術館10日表示，概念選物計畫除了現在正展出的藝術家謝旻玲《相生》當代首飾展，也展示陶藝家顧上翎的生活陶作品，每件手塑成型、雙次燒製，捨棄模具以釀作品的線條釉色與猶如毛細孔般的獨特質地，吸引許多熱愛生活風尚的質感觀眾收藏。

值得一提的是，永添藝術在晶英國際行館策劃的「青年藝術家扶植計畫」，邀請168位藝術家，以高雄海港城市「海的意象」為主題創作，並在行館飯店空間內呈現。

金馬賓館當代美術館指出，「青年藝術家扶植計畫」的作品，現也延伸至ALIEN美術館餐廳內選物計畫，透過生活中一定會造訪的餐廳空間，展示藝術作品，拉近藝術與人的距離，也增加藝術作品被看見、收藏，進而轉化為資金，回饋支持藝術家持續創作。

(工商 )