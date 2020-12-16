企業數位轉型服務供應商宏碁資訊（6811）以「企業數位轉型最佳夥伴」為定位，近年發展策略除原擅長的產品加值整合與應用開發建置外，更積極拓展至雲端服務、數據分析與BI（商業智慧）及機器學習、區塊鏈等新科技的應用。結盟全球數百家頂尖技術夥伴，以顧問諮詢、加值應用、開發建置、維運服務等方式，經由宏碁資訊「C3A+P」的核心能力導入合適的解決方案，全面協助企業達成數位轉型。

宏碁資訊以「C3A+P」作為協助企業數位轉型的成長動能，包含：Cloud Service （雲端服務）、Application （產品加值與應用開發）、Appliance （邊緣運算載具）、AIoT （智慧物聯網） 及Platform as a Service （平台即服務）。「C3A+P」以企業的核心需求及日常作業為出發點，經由宏碁資訊專業的技術服務，導入各種的雲端應用，進行上雲、跨雲或是雲遷移，展開數位轉型的旅程。另外根據企業客戶的屬性與需求，宏碁資訊也提供邊緣運算載具、智慧物聯網等解決方案，運用在智慧零售，智慧巡檢，遠距維修，智慧醫療，精準策展等範疇。宏碁資訊累積數十年的專業技術與產業導入經驗，提供閱讀平台、金流平台、購票平台等三項平台服務（PaaS），以訂閱或是租用的模式，協助企業快速佈署，即時提供具競爭優勢的服務，並提昇營運效率。

宏碁資訊成立於2012年2月，前身為宏碁集團電子化服務事業群的商用軟體事業單位與應用開發與整合事業單位，深耕台灣產業，跨足政府、金融、電信、製造、醫療、教育、文化、高科技等，服務超過上千家的企業客戶。自1990年即提供各類商用軟體的代理銷售及應用軟體的開發服務，目前為Microsoft在台灣主要的雲端合作夥伴及授權解決方案的經銷商。

截至2020年11月底止，宏碁資訊實收資本額為新台幣3.64億元，目前約有300位員工，前身是第三波資訊，後來鎖定政府、企業為主要客群，逐步建立平台經濟服務模式，目前已是台灣最大線上雜誌平台、台灣最大線上票務平台。未來除將持續擴增生態圈外，也將透過創新技術應用與商業模式，持續擴大平台經濟與服務，尤其在專業場域部分。目前母集團宏碁智聯網投資控股公司持股約75%，而宏碁智聯網投資控股公司是宏碁百分之百持有的公司。宏碁資訊將在17日召開興櫃掛牌前法人說明會。

(時報資訊)