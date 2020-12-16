博智(8155)因今年基期衝高，且伺服器客戶拉貨力道仍弱，而伺服器新客戶及Whitley平台貢獻要到明年下半年才開始顯現，讓博智審慎看待明年營運，博智副總經理林于凱表示，2021年上半年伺服器客戶相對不樂觀，下半年才比較有機會，由於2020年業績基期高，明年營收比今年高有難度，毛利率要維持今年水準也要很努力。

博智於今天下午舉行線上法說會，博智大股東為仁寶(2324)及研華(2395)，產品應用以伺服器、雲端儲存設備、工業電腦等高階產品為主，相較於其他PCB同業，博智因會依據客戶需求，提出材料電性分析及材料使用建議，獲得客戶高度肯定，近幾年在客戶端的滲透率不斷攀升。

伺服器經過第2季急拉貨後，第3季開始出現停滯清庫存，博智客戶亦因第3季庫存去化約30%，第4季開始重啟拉貨，林于凱表示，目前訂單能見度約4週，但因上游銅箔及基板醞釀漲價，客戶可能會提早備料，第4季伺服器可望較第3季多一點，但沒有第2季好，也不能說有回升的跡象。

就終端應用來看，截至今年前3季，伺服器約佔博智營收57%，IPC(含IC測試機台)佔35%，網通佔比6%，車用雷達板約佔1%，其他約佔1%；就層板數來看，2層到6層板約佔6%，8層板約佔15%，10層到12層板約佔28%，14層到16層板約佔20%，18層到30層板約佔23%，32層以上約佔8%

今年受到疫情影響，遠距生活及宅經濟帶動伺服器及雲端儲存需求強勁，且20層以上半導體晶圓測試設備PCB板也因半導體夯到爆出貨逐步放量，加上博智生產基地位於桃園龍潭，生產未受影響，讓博智今年上半年業績亮眼，第3季及下半年業績雖然因伺服器需求下滑，業績未如第2季及上半年好，但今年前3季稅後盈餘4.37億元，已是歷年新高，累計前11月合併營收為27.05億元，年成長49.58%。

根據市調機構預估，全球伺服器2020年出貨預估僅較2019年小幅增加40餘萬台，達1287.4萬台，其中來自於ODM Direct/白牌伺服器的出貨量約370萬台上下，佔整體市場28.7%，年成長13%；預估2021年伺服器出貨量將上衝至1372.5萬台，年增6.6%，主要成長動能同樣來自於ODM Direct/白牌伺服器需求增溫，出貨量持續以兩位數年增幅16.2%上揚，拉抬ODM Direct/白牌伺服器出貨比重首度突破30%，達430萬台新高。

林于凱表示，整體伺服器市場自2021年起將迎來疫後雲端新常態需求，除了疫後改變的工作模式將延續，人們生活型態改變都將帶動線上雲端服務的需求增加，另一方面，全球局勢亦因地緣政治帶來不確定性，促使業者調整生產/供應鏈策略，加上各國更加強化掌握資料的自主性，都將加速拉抬全球伺服器後市出貨成長；在各國啟動5G逐步商轉後，將賦予資料中心加速活化，促使微型資料中心與邊緣運算成長，以實現物聯網與車聯網等應用場景，這也將成為2021年到2025年整體伺服器產業發展主軸。

在新平台Whitley及Eagle Stream部分，博智Whitley已進入小量產，預計明年第2季到第3季才會有比較大的量，至於Eagle Stream明年第1季會打樣，但從打樣到量產大約要1年，預計2022年才會看到一些產品。

在網通產品部分，目前博智已開始出貨100G產品，400G仍在打樣尚未出貨。

近來PCB上游材料傳漲聲，林于凱表示，由於銅價上漲，銅箔及銅箔基板廠商已來談漲價，各家漲價幅度不同，公司亦與客戶討論反應成本，但還是得要靠提升製程良率降低成本。

展望明年，林于凱表示，明年第1季雖然已有訂單，但還是保守一點，上半年客戶相對不樂觀，伺服器、IPC及IPC 2都有新客戶，但預計下半年比較有機會看到新客戶貢獻。

(時報資訊)