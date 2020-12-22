台灣連鎖家具龍頭廠-詩肯(6195)積極提升單店銷售業績、擴大與購物商場合作展店及推出更貼近消費者需求產品，明年營運看好！詩肯財會處協理何山壯表示，由於明年農曆年在2月，且今年第1季基期低，預估明年第1季會比今年同期好，公司與家樂福合作，除11月及12月的7家新店，明年可能還有3到4家店，公司亦考慮與更多購物商場合作展店，為營運增添動能。

詩肯今天舉行法說會，儘管全球新冠肺炎疫情持續延燒，台灣因疫情控制得宜，且房市買氣熱絡，讓台灣詩肯今年營運未受到疫情太多衝擊，加上新加坡疫情導致許多中小型家具廠倒閉，而詩肯併購的新加坡NOVA在新加坡解封後，受惠於當地消費者出現報復性消費需求，過去NOVA最旺銷售是每年1月及12月，12月平均銷售新加坡幣300萬元，1月約新加坡幣400萬元，今年自6月解封後，每個月平均銷售都有新加坡幣300萬元水準，帶動詩肯業績自第3季展現強勁成長力道。

詩肯11月合併營收為2.14億元，月增4.39%，較去年同月成長17.74%，創下單月歷史次高，累計1到11月合併營收18.77億元，年增16.25%，為歷年同期新高紀錄。

詩肯今年7月首次與大型量販通路攜手，在家樂福八德店開出首家量販門市後表現穩定，截至今年11月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有80、52、7店，共139店，較10月增加3店，

何山壯表示，公司與家樂福合作，11及12月將開7家門市，明年可能再增加3到4家店，除家樂福外，明年也會複製至其他量販通路或購物商場，希望新門市在量販商場大量人流支撐下，成為公司營運成長新動能。

展望明年，詩肯營運長于洪武表示，明年成長有三大動能，包括：單店業績成長、購物商場量販店新店及推出如：完美料理餐桌等更貼近市場需求的黑科技產品，公司亦透過組織調整，結束坪效不佳的店面，降低整體費用率，預估明年營運會比今年好。

(時報資訊)