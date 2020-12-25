開幕日即在門口陳設農產、火鶴花卉攤位，讓民眾可以了解在地特色產業，更是無印首度引進花卉的販售服務。(曹婷婷攝)

手作限量龍眼木炭包。(曹婷婷攝)

無印良品南紡門市是全台第一家導入「聯連市」市集概念的門市，攜手在地農家推廣在地時令蔬果、農特產。(曹婷婷攝)

18坪空間除了販售童裝，也攜手木匠的家關懷協會，將廢棄回收課桌椅製成木製玩具。(曹婷婷攝)

無印良品南紡門市耶誕節盛大開幕，看好東區、仁德、永康人口稠密且居住族群相對年輕，以親子共遊為概念，打造占地近360坪門市，更是全台第一家導入「聯連市」市集概念的門市，攜手在地農家推廣在地時令蔬果，讓門市成為產地與顧客間的連結平台，開幕精選六甲在地火鶴、官田番茄、東山龍眼，均為產地直送。

無印良品全台目前已有52家，台南則有3家門市，無印良品品牌公關表示，南紡購物中心6年前一館初設立就曾接洽無印良品，當時考量既有櫃位空間難以滿足無印良品至少要160坪起跳的大坪數要求，直到二館才終於敲定合作。

南紡門市希望強化人與物、產地與顧客的連結，開幕日即在門口陳設農產、火鶴花卉攤位，讓民眾可以了解在地特色產業，更是無印首度引進花卉的販售服務，並趁著年末年始期間，同步於全台22間指定門市提供預購「祝鶴」花禮盒。

此外，也推薦台南東山柴燒桂圓農產品及手作限量龍眼木炭包，徹底發揮柴燒龍眼木剩餘價值，達到物盡其用美意。延續無印良品打造從產地到餐桌的好感生活樣貌，南紡門市也領先全台，獨家設置開放式廚房，周末會不定期安排烹調料理的活動。

另外一大特色則是親子共遊，特別規畫18坪空間除了販售童裝，也攜手木匠的家關懷協會，將廢棄回收課桌椅製成木製玩具，只供店內使用並未販售，目的是讓親子都能體會愛物惜物的可貴。

(中時 )