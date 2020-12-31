演唱會周邊市集。（尤嬿妮攝）

演唱會周邊市集。（尤嬿妮攝）

張惠妹（阿妹）睽違21年回故鄉台東舉辦跨年演唱會，製作規模盛大，周邊活動提前於下午3點登場，除了長達6小時的DJ秀及特邀歌手表演，現場更設立「烏托邦市集」，號召全台各地逾100間的特色商品及美食店家擺設攤位，為台東打造「最爽的神級跨年」活動，好吃好玩又有好看的演唱會，媲美國際音樂節。

阿妹的媽媽今下午就到烏托邦市集「巡場」，協助阿妹的妹妹SAYA等親友攤位賣炸蝦捲、炸雞捲；台東前幾天強風襲擊，市集架設的帳篷紛紛被吹倒，所幸今氣候穩定、不見強風，阿妹的經紀人陳鎮川昨受訪苦笑說：「前一天風太大，我們所有人一整天都在扶帳蓬，本來可以休息的工人更累，顧一整天。」

近日新冠肺炎疫情再拉警報，今主辦單位因應防疫需要，除了實名制、全場規定戴上口罩，也準備3萬口罩備用；許多縣市跨年活動昨晚陸續宣布改採線上直播，陳鎮川表示阿妹試裝時得知此事，一度擔心台東演唱會能否順利舉辦，「我跟她說『妳就別管這一題了，妳就休息妳的』」。

阿妹此次跨年演出規模盛大，堪稱東台灣近幾年重要活動，民眾開心之餘，也有老人家不悅反應演唱會的「喇叭太大聲了」，陳鎮川說：「所以不能唱太晚，怎麼樣都不能超過一點，因為這個平原很大，加上風向的關係，市區都會聽到聲音。」就怕唱太晚而擾民。

(中時 )