今天最後一天！配合政府「振興三倍券」政策，客家委員會加碼推出28萬份「浪漫客庄遊電子旅遊券」，今(31)日是最後使用期限，客委會表示，由於客庄券「面額大」，民眾回饋超乎預期，鼓勵民眾在這最後一天趕緊消費。

「浪漫客庄遊電子旅遊券」價值800元，是政府振興票券中金額最大，每消費滿100元即可折抵1張，最高可一次折抵800元，抽中民眾可於全台11個縣市、70個客家文化重點發展區內，超過4000家「浪漫客庄遊指定店」做消費使用。

客委會產業經濟處科長楊秀禎表示，當初客委會向行政院爭取1.5億提出369客庄產業振興措施，當中1.32億元做電子旅遊券補助國內外人士至客庄旅遊，及編列1800萬元辦理客家展售、市集等行銷推廣活動。

楊秀禎指出，過去數位票券在領券後真正的使用率僅5-6成，因此這次超額發行共28萬份，現在核銷券數已有21萬，核銷率近8成，已超過原本的目標。

另外客庄券上路期間在北、中、南、東部共辦了4場說明會，積極聽取在地建議，店家普遍反應良好，紛紛表示在振興效益下生意好了快2成。

至於未來是否會有類似振興票券？楊秀禎說，目前客委會沒有計畫再推出，一切按照中央步伐統籌。

提醒民眾，今日是「浪漫客庄遊電子旅遊券」最後的使用期限，客委會已取消異地消費的限制，民眾請加緊消費，可抵用商家資訊請至客委會官網查詢。

(中時 )